MXene Technologie soll transparente und wasserresistente Display erlauben – Die neue Generation von Displays in Smartphones könnte transparent werden und auch ohne größere Probleme unter Wasser arbeiten. Möglich macht das die MXene-Nanotechnologie, die derzeit entwickelt wird und mit der sowohl der Hintergrund als auch die Inhalte auf einem transparenten Display dargestellt werden können. Die Technik blendet dann bei Bedarf selbst den Hintergrund ein, wenn beispielsweise Content angezeigt werden soll. Das Ganze funktioniert dabei auch unter Wasser.

Bei PatentlyApple schreibt man dazu:

Laut dem Bericht der Korea Display Industry Association führte Korea mit einem Anteil von 81,3 Prozent den weltweiten OLED-Markt an, während China mit einem Anteil von 17,9 Prozent im Jahr 2022 den zweiten Platz belegte. Um an dieser Front vor China zu bleiben, haben koreanische Forscher neue Techniken entwickelt. Nach Angaben des Korea Advanced Institute of Science and Technology ist es ein organisches Leuchtdioden-Display der nächsten Generation, das mithilfe der MXene-Nanotechnologie Licht aussenden und gleichzeitig den Hintergrund unter Wasser anzeigen kann. MXene bezeichnen eine Klasse zweidimensionaler anorganischer Verbindungen, die Übergangsmetallcarbide, -nitride oder -carbonitride umfassen.

Choi Kyung-cheol, Professor für Elektrotechnik, der das KAIST-Forschungsteam für die Studie leitete, sagte gegenüber The Korea Herald: „Wir gehen davon aus, dass diese Studie nicht nur als Leitfaden für die Anwendung von MXene in verschiedenen elektronischen Geräten dienen, sondern auch in vielen anderen verwendet werden kann.“ Bereiche, die transparente, flexible Displays erfordern, wie zum Beispiel Displays für Fahrzeuge, Smart-Fabric-Mode und Funktionskleidung.“