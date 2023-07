Pixel Watch 2 – erste Zertifizierungen aufgetaucht – Google hat im letzten Jahre zum ersten Mal auch eine eigene Smartwatch auf den Markt gebracht und arbeitet für 2023 wohl an einem Nachfolger für die Pixel Watch. Es gibt dabei die ersten Zertifizierungen für die neue Pixel Watch 2, so dass recht wahrscheinlich ist, dass in diesem Jahr eine neue Version der Smartwatch von Google erscheint. Die meisten Experten gehen dabei davon aus, dass Google di Uhr zusammen mit dem Pixel 8 vorstellen wird.

Leider gibt es bis auch die Zertifizierungen bisher wenig belastbare Informationen und Leaks dazu, was an Technik und am Design in diesem Jahr anders ausfallen könnte.

Einige Experten gehen davon aus, dass es in diesem Jahr einen Snapdragon Prozessor geben könnte und damit unter anderem die Akkuleistung steigen wird. Die neue Pixel Watch 2 muss also unter Umständen nicht mehr so oft geladen werden wie die erste Version der Uhr. Eine Bestätigung dafür gibt es aber bisher nicht.

Beim Design wird Google wohl keine größeren Änderungen vornehmen. Die erste Version der Uhr kam gut an und daher wird man das Aussehen beibehalten und wenn dann nur geringfügig modifizieren.

BILD Pixel Watch 1