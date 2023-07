Google Pixel Fold: keine guten Noten im Belastungstest – Das Pixel Fold ist das erste klappbare Handy von Google und natürlich ist daher der Fokus darauf, wie gut Google die Faltmechanismus und das Scharnier umgesetzt hat. Samsung hatte lange Zeit Probleme mit der Haltbarkeit und der Ausdauer bei der Faltung der Modelle. JerryRigEverything hat sich daher auch die Pixel Fold vorgenommen und kommt zu keinem guten Ergebnis. Das Scharnier ist dabei durchaus gut, aber das Gehäuse hat Schwachstellen an anderer Stelle.

Im Video heißt es dazu:

Heute testen wir die Haltbarkeit des Google Pixel Fold. Ein brandneues Faltgerät von Google. Und… na ja… es klappt nicht so toll. Das Google Pixel Fold wird zunächst zerkratzt, verbrannt und verbogen und besteht schließlich den JerryRigEverything-Haltbarkeitstest nicht. Hoffentlich kann Google das Telefon für das nächste Jahr etwas stärken.

Konkret konnte man das Pixel Feld im Test auch in die falsche Seite falten und damit den Bildschirm beschädigen. Das sollte so normalerweise nicht funktionieren und auch wenn etwas Kraft dazu notwendig war, ist das ein Test, den ein faltbares Smartphone bestehen sollte. Dazu beschädigte diesen biegen den Bildschirm so stark, dass er sich nicht mehr schließen ließ und dazu tote Pixel (Lines) auftauchten. Im weiteren Test brach dann das Gehäuse sogar an der eingebauten Antenne.

Bei anderen Tests machte das Pixel Feld eine gute Figur und der Scanner für die Fingerabdrücke funktioniert beispielsweise auch noch nach einigen Kratzern auf der Oberfläche. Das Scharnier und das Gehäuse scheinen aber nicht ganz so stabil, wie man das von einem Gerät in dieser Preisklasse erwarten könnte. Wer sich ein Pixel Fold holt, sollte daher auf jeden Fall gut darauf achten, die Geräte nur in die richtige Richtung zu falten.

Video: Google Pixel Fold: keine guten Noten im Belastungstest