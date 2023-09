Samsung Galaxy A34 VoLTE nutzen, aktivieren und deaktivieren – In Deutschland gab es in den letzten Jahren eine größere Umstellung im Mobilfunk-Bereich: die 3G Netzbereiche wurde bei allen Anbietern abgeschaltet. Alle Tarife und Sim Karte in Deutschland unterstützen daher nun LTE bzw. 4G und erlauben die Datenübertragung mit 4G Speed. VoLTE ist damit noch wichtiger geworden, denn die Geräte sind fast immer im LTE Netz unterwegs und ohne VoLTE (also die Fähigkeit, auch mit 4G zu telefonieren) müssen die Handys immer wieder ins langsame 2G Netz wechseln.

Natürlich bieten auch die Galaxy A34 von Samsung die Möglichkeit, VoLTE zu nutzen, wenn der Mobilfunk-Anbieter dies unterstützt. Wie man dies nutzt und was man dabei beachten sollte, haben wir in diesem Beitrag zusammengestellt.

Was ist VoLTE?

VoLTE steht für Voice over LTE und ist eine Technologie, die es ermöglicht, Sprachanrufe über das LTE-Netz zu tätigen. Zuvor wurden Sprachanrufe über das 3G- oder 2G-Netz abgewickelt.

Die Vorteile von VoLTE sind:

Verbesserte Sprachqualität: VoLTE-Anrufe bieten eine deutlich bessere Sprachqualität als Anrufe über das 3G- oder 2G-Netz. Dies liegt daran, dass VoLTE-Anrufe mit einer höheren Bitrate übertragen werden.

VoLTE-Anrufe bieten eine deutlich bessere Sprachqualität als Anrufe über das 3G- oder 2G-Netz. Dies liegt daran, dass VoLTE-Anrufe mit einer höheren Bitrate übertragen werden. Schneller Rufaufbau: VoLTE-Anrufe bauen sich schneller auf als Anrufe über das 3G- oder 2G-Netz. Dies liegt daran, dass VoLTE-Anrufe nicht erst auf eine andere Netzwerktechnologie umschalten müssen.

VoLTE-Anrufe bauen sich schneller auf als Anrufe über das 3G- oder 2G-Netz. Dies liegt daran, dass VoLTE-Anrufe nicht erst auf eine andere Netzwerktechnologie umschalten müssen. Mehr Kapazität: VoLTE-Anrufe nutzen die gleiche Bandbreite wie Datenanrufe. Dadurch können mit der gleichen Kapazität mehr Anrufe abgewickelt werden als über das 3G- oder 2G-Netz.

VoLTE ist in den meisten Ländern der Welt verfügbar, darunter auch in Deutschland. Um VoLTE nutzen zu können, benötigen Sie ein Smartphone, das VoLTE unterstützt, und einen Mobilfunkvertrag, der VoLTE anbietet.

Samsung Galaxy A34 VoLTE nutzen, aktivieren und deaktivieren

HINWEIS: Bei einigen Modellen wurde VoLTE mittlerweile auf Automatik umgestellt und es wird eingeschaltet, sobald es benötigt wird. Der Nutzer kann es also nicht mehr steuern.

In vielen modernen Geräten sind VoLTE als auch VoWIFI standardmäßig aktiv, so dass man sie ohne weitere Einstellungen nutzen kann. Dennoch kann es nicht schaden zu prüfen, ob die Techniken vorhanden und aktiviert sind.

Google schreibt in den FAQ dazu:

Öffnen Sie die Telefon App Tippen Sie auf das Dreipunkt-Menü => Einstellungen. Tippen Sie auf Anrufe. Tippen Sie auf WLAN-Telefonie. Wenn diese Option nicht zu sehen ist, wird die Funktion von Ihrem Mobilfunkanbieter nicht unterstützt. Sie können bei einigen Mobilfunkanbietern WLAN-Telefonie auch ohne Verbindung zum Mobilfunknetz nutzen.

Wenn Ihr Mobilfunkanbieter Anrufe über WLAN nicht anbietet, können Sie über einen Voice-over-IP-Dienst über WLAN telefonieren.

In der Regel werden VoLTE und VoWIFI auch in der Statusleiste bei den mobilen Verbindungen mit angezeigt, es gibt teilweise extra Symbole dafür.

Was kostet VoLTE?

In Deutschland ist VoLTE in der Regel kostenlos. Die meisten Mobilfunkanbieter bieten VoLTE als Standardfunktion in ihren Tarifen an. In einigen Fällen kann es jedoch sein, dass für VoLTE eine zusätzliche Gebühr anfällt. Dies ist jedoch eher selten der Fall.

Hier eine Übersicht der Kosten für VoLTE bei den großen deutschen Mobilfunkanbietern:

Telekom: VoLTE ist in allen Tarifen kostenlos.

Vodafone: VoLTE ist in allen Tarifen kostenlos.

o2: VoLTE ist in allen Tarifen kostenlos.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Mobilfunkvertrag VoLTE unterstützt, können Sie dies bei Ihrem Anbieter erfragen.

VIDEO Das Samsung Galaxy A34 im Test

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

VIDEO Tipps und Tricks zum Galaxy A34

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android