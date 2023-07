GANZ EINFACH – Galaxy A04 und A04s: VoLTE aktivieren und deaktivieren

Galaxy A04 und A04s: VoLTE aktivieren und deaktivieren – Die Samsung Galaxy A04 und A04s sind mit die billigsten Galaxy-Smartphones, die man bei Samsung bekommen kann und daher muss man technisch auf einige Funktionen und Performance verzichten. Bei den Netzverbindungen ist dies aber erfreulicherweise nicht der Fall und daher kann man auch bei Galaxy A04 als auch bei A04s auf LTE zurückgreifen (und damit im 4G Netz des jeweiligen Anbieter mobile Daten übertragen) also auch per Voice over LTE (VoLTE) dort telefonieren. Wie das geht und wann man es vielleicht auch deaktivieren sollte, haben wird in diesem Artikel zusammengefasst.

HINWEIS Der VoLTE Nachfolger VoNR (für das 5G Netz) wird bisher von diesen Smartphones leider nicht mit unterstützt.

Was steckt hinter VoLTE und VoWIFI?

Nicht alle Nutzer kennen schon diese neuen Begriffe und daher hier nochmal eine kleine Einführung in diese Techniken. Die Telekom schreibt zum Beispiel zur Erklärung von VoLTE:

VoLTE bzw. Voice over LTE ist eine Mobilfunktechnologie, die es ermöglicht, Sprachtelefonie über das 4G-Netz zu nutzen. Im Vergleich zum bisher genutzten 2G- oder 3G-Netz bietet VoLTE deutliche Verbesserungen wie z. B. bessere Sprachqualität, schnelleren Verbindungsaufbau, geringeren Stromverbrauch sowie eine parallele Datennutzung. Voraussetzung für die Nutzung von VoLTE ist ein Smartphone mit VoLTE-fähiger Software, welches auf die meisten der aktuellen Geräte inzwischen zutrifft. Zudem muss bei Ihrem Mobilfunktarif die kostenlose Option „VoLTE und WLAN Call“ gebucht sein, was bei unseren aktuellen Tarifen ebenfalls der Fall ist.

VoLTE ist eine Erweiterung für LTE und daher braucht man mindestens 4G Netze, um diese Technik nutzen zu können. Generell sollte man folgende Punkte zu den Techniken wissen:

VoLTE steht für Voice over LTE und beschreibt die Technik, Gespräche auch per 4G und LTE führen zu können. An sich ist das 4G Netz ein Datennetz und Gespräche müssen daher umgewandelt werden, damit man per LTE telefonieren kann. Moderne Handys unterstützen dies mittlerweile und auch die meisten Handytarife und Allnet Flat bieten diese Funktion inzwischen an. Mittlerweile sind die meisten 3G Netz abgeschaltet und daher müssen Handy ohne VoLTE für Gespräche immer ins 2G Netz zurück wechseln. Das kostet Akk und unterbricht die Datenverbindung, so dass VoLTE ein echter Vortiel in diesem Bereich ist.

und beschreibt die Technik, Gespräche auch per 4G und LTE führen zu können. An sich ist das 4G Netz ein Datennetz und Gespräche müssen daher umgewandelt werden, damit man per LTE telefonieren kann. Moderne Handys unterstützen dies mittlerweile und auch die meisten Handytarife und Allnet Flat bieten diese Funktion inzwischen an. Mittlerweile sind die meisten 3G Netz abgeschaltet und daher müssen Handy ohne VoLTE für Gespräche immer ins 2G Netz zurück wechseln. Das kostet Akk und unterbricht die Datenverbindung, so dass VoLTE ein echter Vortiel in diesem Bereich ist. VoWifi steht für Voice over WIFI und wird teilweise auch als WLAN Call oder WIFI Calling bezeichnet. Dahinter steht die Technik, Gespräche auch per WLAN oder WIFI zu führen. Wenn kein Mobilfunk-Netz vorhanden ist, kann man darüber dennoch anrufen und angerufen werden, der Verbindungsaufbau erfolgt dann über das WLAN. WLAN Call ist also kein neuer Mobilfunk-Standard, sondern nur die Funktion, auch per WLAN Gespräche führen zu können. Das hilft immer dann, wenn man kein Mobilfunk-Netz hat, dafür aber WLAN zur Verfügung steht. Gerne wird hier der heimische Keller als Beispiel genannt.

Was kostet VoLTE?

An den Kosten ändert sich durch diese Techniken nichts. Die Abrechnung erfolgt gemäß Tarif unabhängig davon, welche Form man zum Telefonieren nutzt. Das gilt auch für Allnet Flat – kostenlose Gespräche würden auch für VoLTE und VoWiFi gelten.

GANZ EINFACH – Galaxy A04 und A04s: VoLTE aktivieren und deaktivieren

HINWEIS: Bei einigen Modellen wurde VoLTE mittlerweile auf Automatik umgestellt und es wird eingeschaltet, sobald es benötigt wird. Der Nutzer kann es also nicht mehr steuern.

In vielen modernen Geräten sind VoLTE als auch VoWIFI standardmäßig aktiv, so dass man sie ohne weitere Einstellungen nutzen kann. Dennoch kann es nicht schaden zu prüfen, ob die Techniken vorhanden und aktiviert sind.

Google schreibt in den FAQ dazu:

Öffnen Sie die Telefon App Tippen Sie auf das Dreipunkt-Menü => Einstellungen. Tippen Sie auf Anrufe. Tippen Sie auf WLAN-Telefonie. Wenn diese Option nicht zu sehen ist, wird die Funktion von Ihrem Mobilfunkanbieter nicht unterstützt. Sie können bei einigen Mobilfunkanbietern WLAN-Telefonie auch ohne Verbindung zum Mobilfunknetz nutzen.

Wenn Ihr Mobilfunkanbieter Anrufe über WLAN nicht anbietet, können Sie über einen Voice-over-IP-Dienst über WLAN telefonieren.

In der Regel werden VoLTE und VoWIFI auch in der Statusleiste bei den mobilen Verbindungen mit angezeigt, es gibt teilweise extra Symbole dafür.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Video: Einstellungen und erste Einrichtung beim Samsung Galaxy A04s

Weitere Artikel rund um das Samsung Galaxy A04

Weitere Artikel rund um das Samsung Galaxy A04s und A04