Nothing: Ear 2 Black vorgestellt – Nothing hat im Vorfeld der neuen Smartphones die neue Ear 2 vorgestellt und bringt damit eine neue Generation an InEar Hörern auf den Markt. Die neuen Ear 2 setzen dabei auf ein vergleichbares Design wie im letzten Jahr, haben aber einige technische Verbesserungen bekommen.

Nothing schreibt dazu selbst:

Die Ear (2) bieten ein authentisches Klangerlebnis mit Hi-Res Audio-Zertifizierung und LHDC 5.0-Technologie. Die Earbuds verfügen über einen 11,6-mm-Treiber für tiefe, kraftvolle Bässe und kristallklare Höhen – mit einem neuen Zweikammer-Design, das die Klangqualität durch einen gleichmäßigeren Luftstrom verbessert. Ear (2) verfügt außerdem über Dual Connection für einen einfachen Gerätewechsel, ein personalisierbares Sound Profile sowie eine überarbeitete wind- und volumenfeste Clear Voice Technologie. Die personalisierte aktive Geräuschunterdrückung passt sich an die einzigartige Form des Gehörgangs des Benutzers an. Nachdem die Ear (2) kürzlich mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurden, sind sie nun in schwarzer Version erhältlich, die sich durch ein neues rauchiges und mattes Finish auszeichnet. Die Ear (2) Black sind ab sofort in begrenzter Stückzahl bei Nothing.tech erhältlich und werden ab dem 21. Juli in größerem Umfang verfügbar sein.

Der Preis bleibt weiterhin hoch und liegt bei 149 Euro. Startschuss in Deutschland soll der 21. Juli sein, ab dann wird man die neuen Geräte offiziell auch in Deutschland im Handel bekommen.