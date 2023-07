Samsung Galaxy A34: die besten Preise mit Vertrag – Die Samsung Galaxy A34 sind im Bereich der Mittelklasse Smartphones angesiedelt und liegen daher preislich deutlich unter den Topmodellen. Allerdings hat Samsung auch bei diesen Modellen die Preise erhöht und zum Marktstart wurde daher eine unverbindliche Preisempfehlung von 459 aufgerufen. Mittlerweile sind die Galaxy A34 ohne Vertrag bereits spürbar billiger geworden. Dennoch greifen viele Verbraucher gerne auch zu den Modellen in Verbindung mit einem Mobilfunk-Vertrag oder einen Allnet Flat, weil man sie dann teilweise für nur 1 Euro Kaufpreis bekommt. Die Anbieter haben darauf reagiert und bieten die Galaxy A34 gerne in Verbindung mit passenden Tarifen und Flat an.

In diesem Artikel wollen wir die aktuellen Angebote beim Galaxy A34 mit Vertrag zusammenfassen und auf neue Deals und Aktionen hinweisen. Auf diese Weise sieht man recht gut, wie teuer die Modelle aktuell sind und wo es gute Deals gibt.

TIPP: Die Modelle können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie einen guten Internet Zugang haben und daher auf alle Dienste auch im Netz zugreifen können. Dazu ist aber auch jeden Fall genug Datenvolumen zu empfehlen, 10 GB Volumen, 20 GB Flatrates oder gleich unbegrenztes Datenvolumen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Rein technisch kann man die Modelle aber natürlich auch mit normalen Prepaid Allnet Flat oder auch einer kostenlosen Sim Karte betreiben.

Samsung Galaxy A34: die besten Preise mit Vertrag

07.07.2023 – Samsung Galaxy A34 mit Vertrag O 2 Mobile M mit 25 GB+ OHNE ANSCHLUSSPREIS!

Samsung Galaxy A34 mit Vertrag O 2 Mobile M mit 25 GB+

Mobile M mit 25 GB+ 5G und LTE max Allnet Flat mit 5 GB Datenvolumen mehr pro Jahr

ZUM DEAL*

Samsung Galaxy A34 – kein Case und kein Ladegerät beigelegt

Der Trend ist dabei nicht ganz neu, bereits beim Samsung Galaxy A33 hatte Samsung den Lieferumfang deutlich reduziert. Dies wird nun auch beim Galaxy A34 fortgesetzt. Konkret findet man in der Box neben dem Handy nur noch zwei Sachen:

SIM-Auswurfwerkzeug

USB-Kabel

Samsung verzichtet also wieder auf ein passendes Ladegerät und auf die Anleitung. Ein Case wird ebenfalls nicht beigelegt, aber das ist man ja schon länger von Samsung gewöhnt. Wer also kein Ladegerät zu Hause hat, sollte sich direkt einen passenden Charger mitbestellen, sonst müssen die Geräte immer über einen vorhandenen USB Anschluss geladen werden und das ist sehr langsam.

Die gute Nachricht dabei: die Ladegeräte von anderen Modelle kann man oft auch direkt mit dem Samsung Galaxy A34 nutzen. Die Ladetechnik an Bord regelt die Aufladung automatisch so, dass es für die Smartphones passt. Man muss daher nicht zwingend ein Samsung Ladegerät nutzen, sondern kann auch die Modelle anderer Hersteller dafür einsetzen.

Galaxy A34: Wie lange gibt es Android Updates?

Samsung hat mittlerweile den Support für alle Modelle ausgeweitet und kommuniziert auch recht gut, wie lange die Smartphones aktuell gehalten werden. Das gilt auch für die Galaxy A34.

Samsung schreibt selbst zu den Updates für das Betriebssystem:

Das Samsung Galaxy A54 5G und A34 5G erhalten bis zu vier Generationen Upgrades des Betriebssystems und bis fünf Jahre Sicherheitsupdates, beide ab globaler Markteinführung. Nutzer*innen können so lange auf dem aktuellen Stand bleiben.

Das bedeutet umgerechnet:

Android Updates bis Android 17

Sicherheitsupdates bis 2028

Die Modelle werden also vergleichsweise lange mit Updates versorgt. Zum Vergleich: das Xiaomi 13 lite in einem ähnlichen Preisbereich bekommt nur 2 Android Updates und auch nur 3 Jahre Sicherheitsupdates.

Samsung Galaxy A34: Alles zur Sim und zum Einlegen der Karte

Die Samsung Galaxy A34 bieten Dual Sim an und haben daher die Möglichkeit, zwei Simkarte mit zwei Tarifen gleichzeitig einzusetzen. Dabei wird jeweils das Nano-Simkarten Format unterstützt. Dies wird mittlerweile von allen Anbieter in Deutschland problemlos angeboten.Es gibt leider keine echte Dual Sim, denn die Simkarten teilen sich den Slot mit der Speichererweiterung. Man kann also eine SD Karte für mehr Speicher nutzen oder aber eine zweite Sim – beides zusammen geht nicht. Es handelt sich daher beim Samsung Galaxy A34 um einen Hybrid Slot für Simkarten und SD Karte.

Unabhängig von Dual Sim kann immer nur ein Tarif gleichzeitig genutzt werden – wer also mit Sim 1 telefoniert, kann nicht gleichzeitig Sim 2 nutzen.Das Einlegen der Sim Karte beim Samsung Galaxy A34 orientiert sich dabei am Vorgänger und ist daher ohne größere Umstellungen machbar.

Galaxy A34 Sim Gibt es eine eSIM beim Galaxy A34?

Samsung hat die neuen Galaxy A54 mit eSIM ausgestattet. Beim Samsung Galaxy A34 hat man diesen Schritt aber nicht getan, sondern bietet die Modelle weiter nur mit einer normalen SIm Karte an. Eine eSIM ist also beim Galaxy A34 NICHT verbaut.

Video: Das Galaxy A34 richtig einrichten

Weitere Artikel rund um das Samsung Galaxy A34

Weitere Artikel rund um Samsung