Android soll zukünftig Flugmodus automatisch setzen – Android Smartphones können zukünftig wohl selbstständig und automatisch in den Flugmodus wechseln, wenn sie erkennen, dass dies angebracht ist. Google hat ein entsprechendes Patent zugesprochen bekommen, dass die Technik dahinter zeigt und erklärt, wie die Smartphones zukünftig selbst erkennen können, wann ein Flugmodus vorgeschrieben und daher wichtig ist.

Bei Parkify heißt es zu dem neuen Patent:

Dem Patent zufolge hat Google eine fortschrittliche Technologie entwickelt, die automatisch erkennen kann, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden, und Ihre tragbaren Geräte, einschließlich Smartphones, Laptops und Tablets, nahtlos in einen verbundenen Flugmodus umschalten kann. Dies bedeutet, dass Sie den Flugmodus nicht nur nicht manuell aktivieren müssen, sondern die Technologie optimiert auch die Einstellungen basierend auf dem verfügbaren Dienst. Der aktuelle Flugmodus stellt ein Problem dar, da er alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert, einschließlich Mobilfunknetz, WLAN und Bluetooth. Allerdings bieten viele Flugzeuge mittlerweile Dienste wie WLAN an, für die bestimmte Verbindungsarten erforderlich sind. Leider fehlt dem bestehenden Flugzeugmodus die Möglichkeit, selektive Konfigurationen von Netzwerkverbindungen basierend auf Benutzerpräferenzen bereitzustellen.

Wie weit die Umsetzung dieses neuen Systems ist, kann man leider bisher nicht sagen. Es scheint aber so, als würde es zumindest bei Android 14 noch nicht mit eingesetzt. Wenn kommt diese automatische Erkennung wohl erst in einer der späteren Android Versionen in den kommenden Jahren.

Generell kann man aber wohl davon ausgehen, dass diese Funktion dann für alle Android Geräte zur Verfügung stehen wird und nicht nur für die Pixel Modelle von Google selbst. Früher oder später werden also alle Android Smartphones aller Hersteller den Flugmodus selbst setzen können.

