Wurde meine Email Adresse geleakt? So kann man es prüfen – Die Email-Adresse ist in der Regel Anlaufstelle für viel Spam und wer keine passenden Filter installiert hat, muss täglich oft hunderte unnütze Nachrichten löschen. Nutzer fragen sich dann oft, wie Dritte an die Emailadresse kommen um diese Nachrichten zu versenden – vor allem dann, wenn die Adresse nie veröffentlicht wurde.

Teilweise ist die Antwort ganz einfach, denn oft werden Emailadressen zufällig generiert. Scripte probieren so lange durch, bis Adressen keine Fehler zurückmelden und tragen diese dann als valide Emails in Datenbanken ein. Oft werden aber auch nichtöffentliche Email-Adressen durch Hacks und Datenbank Leaks bei großen Portalen veröffentlicht und dann für wenig Geld in Tausender-Packs im Darknet verkauft.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man prüfen kann, ob die eigenen Email von Datenpannen und Hack-Angriffen betroffen ist und wie man sich in so einem Fall verhalten sollte.

Es gibt eine Reihe von Portalen, auf denen Sie prüfen können, ob Ihre E-Mail-Adresse in einer Datenpanne geleakt wurde. Zu den bekanntesten gehören:

Have I Been Pwned? von Troy Hunt: Dieses Portal ist die bekannteste Quelle für Informationen zu Datenpannen. Sie können Ihre E-Mail-Adresse eingeben und erhalten dann eine Liste aller Datenpannen, in denen Ihre E-Mail-Adresse auftaucht ist: https://haveibeenpwned.com/

Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts: Dieses Portal bietet ähnliche Funktionen wie Have I Been Pwned?, jedoch mit einem Fokus auf deutsche Datenpannen.

DeHashed bietet eine Datenbank mit über 10 Milliarden E-Mail-Adressen und Passwörtern, die bei Datenpannen gestohlen wurden. Sie können Ihre E-Mail-Adresse eingeben und erhalten dann eine Liste aller Passwörter, die mit Ihrer E-Mail-Adresse verbunden sind.

PhishTank ist eine Website, die Phishing-Angriffe überwacht. Sie können Ihre E-Mail-Adresse eingeben und erhalten dann eine Liste aller Phishing-E-Mails, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurden.

Wichtig dabei: Wenn die Mail nicht mit dabei ist, kann sie dennoch bereits in Datensätzen kursieren, die eventuell noch zu neu sind, um bei diesen Checkern mit aufgeführt zu sein. Vorsicht ist also grundsätzlich immer geboten.

Was tun, wenn die eigenen Email-Adresse geleakt wurde?

Wenn Ihre E-Mail-Adresse in einer Datenpanne geleakt wurde, sollten Sie folgende Schritte unternehmen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen:

Ändern Sie Ihr Passwort für alle Online-Konten, bei denen Sie die gleiche E-Mail-Adresse verwenden. Verwenden Sie ein starkes Passwort, das mindestens 12 Zeichen lang ist und eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthält. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle wichtigen Online-Konten. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet zusätzlichen Schutz, indem sie Sie auffordert, einen Code von Ihrem Telefon einzugeben, zusätzlich zu Ihrem Passwort. Überwachen Sie Ihre Konten auf ungewöhnliche Aktivitäten. Achten Sie auf E-Mails, die Sie nicht erwartet haben, oder auf ungewöhnliche Kontoaktivitäten, wie z. B. Kontoänderungen oder fehlgeschlagene Anmeldeversuche. Seien Sie vorsichtig bei Phishing-E-Mails. Phishing-E-Mails sind gefälschte E-Mails, die darauf abzielen, Ihre persönlichen Daten zu stehlen. Klicken Sie niemals auf Links in E-Mails, die Sie nicht kennen, und geben Sie niemals Ihre persönlichen Daten auf Websites ein, denen Sie nicht vertrauen. Überlegen Sie, ob Sie eine Identitätsversicherung kaufen möchten. Eine Identitätsversicherung kann Ihnen helfen, sich vor Identitätsdiebstahl zu schützen.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie dazu beitragen, Ihre persönlichen Daten zu schützen, wenn Ihre E-Mail-Adresse in einer Datenpanne geleakt wurde.

Hier sind einige weitere Tipps, die Sie befolgen können, um Ihre E-Mail-Adresse vor Datenpannen zu schützen:

Verwenden Sie eine starke E-Mail-Adresse, die nicht leicht zu erraten ist.

Verwenden Sie einen E-Mail-Dienst, der eine starke Verschlüsselung bietet.

Achten Sie darauf, dass Ihr E-Mail-Programm auf dem neuesten Stand ist.

Seien Sie vorsichtig bei öffentlichen WLAN-Netzwerken.

Bei der Nutzung dieser Portale sollten Sie beachten, dass sie keine Garantie dafür geben können, dass Ihre E-Mail-Adresse nicht in einer Datenpanne geleakt wurde. Die Datenbanken dieser Portale sind jedoch ein guter Ausgangspunkt, um herauszufinden, ob Ihre E-Mail-Adresse möglicherweise gefährdet ist.

