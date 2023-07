Honor Magie V2: das dünnste faltbare Smartphone wurde gelauncht – Honor hat in China das neue Honor MagieV2 vorgestellt und setzt dabei vor allem auf die äußeren Werte. Das neue faltbare Smartphones ist deutlich dünner und leichter als die Konkurrenz auf den Markt und kommt fast an die Werte von normalen Smartphones heran. Kunden wollen generell keine dicken Geräte mit sich herum tragen und das Honor Magic V2 spricht mit einer Dicke von nur 9,9mm genau diese Zielgruppe an.

Dazu hat Honor auf den Faltmechanismus überarbeitet. Dieser soll nun deutlich stabiler sein und auch nach 200.000 Faltungen nur eine Abweichung von 36 Mikrometern haben. Das Unternehmen legt also auch Wert darauf, dass die geringen Abmessungen nicht auf die Qualität und die Nutzbarkeit der Geräte gehen.

Darüber hinaus ist das Magic V2 mit 231 Gramm eines der leichtes Modelle im faltbaren Bereich. Das Smartphones ist dabei natürlich deutlich schwerer als die Leichtgewichte auf dem Markt, aber zumindest bei den Topmodellen und den anderen flatbaren Smartphones sind 231 Gramm durchaus eine Ansage.

Über einen internationalen Start der Modelle wurde bisher noch nicht konkret geredet, daher ist offen, ob die Modelle auch in Deutschland auf den Markt kommen. Aber das Honor VMagies wird auch in Deutschland angeboten, daher sind die Chancen recht gut, dass auch das Honor Magic V2 seinen Weg in den deutschen Handel finden wird.

Die weiteren technischen Daten des Honor Magic V2