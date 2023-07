Apple Watch Ultra 2: Titan-Teile sollen aus dem 3D Drucker kommen – Apple wird bei der neusten Generation der Apple Watch ultra wohl auf 3D Drucktechnik setzen um so die Produktion einfacher und kostengünstiger zu machen. Davon zumindest geht Apple Analyst Ming-Chi Kuo aus. Apple setzt mit der Apple Watch 2 damit auf interessante neue Porduktionsverfahren, die auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen könnten, wenn sie sich bei der Watch Ultra 2 bewähren.

Kuo schreibt konkret dazu:

Meine neueste Umfrage zeigt, dass Apple die 3D-Drucktechnologie aktiv einführt, und es wird erwartet, dass einige der mechanischen Teile aus Titan der neuen Apple Watch Ultra im 2H23 im 3D-Druckverfahren hergestellt werden. Obwohl die im 3D-Druck hergestellten mechanischen Teile derzeit noch den CNC-Prozess für Back-End-Prozesse durchlaufen müssen, kann dies dennoch die Produktionszeit verkürzen und die Produktionskosten senken. In Bezug auf die Lieferkette für 3D-Drucker, die zur Herstellung mechanischer Teile für die Apple Watch Ultra verwendet werden, ist IPG Photonics der exklusive Lieferant von Laserkomponenten, und die Druckerlieferanten sind Farsoon und BLT. Wenn die Lieferungen gut verlaufen, glaube ich, dass mehr Apple-Produkte die 3D-Drucktechnologie nutzen werden, was dazu beitragen wird, die Produktionskosten und die ESG-Leistung in der Lieferkette von Apple zu verbessern, und auch die oben genannten Lieferanten werden von diesem neuen Produktionstrend profitieren.

Bisher ist leider unklar, wann die neue Apple Watch Ultra 2 auf den Markt kommen wird. Einige Experten gehen davon aus, dass Apple die neue Smartwatch noch in diesem Jahr vorstellt, andere Meinungen tendieren eher zu einem Start in 2024. Es bleibt also noch offen, wann genau die neue Uhr vorgestellt werden wird. Aktuell gibt es aber noch wenige Details zu diesem Modell – das könnte dafür sprechen, dass die Smartwatch noch etwas längere Entwiclungszeit braucht.

BILD: Apple Watch ultra

