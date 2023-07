Samsung: neue Galaxy Watch6 for Business geplant – Samsung scheint bei der Galaxy Watch6 den Namen für die Business Modelle abändern zu wollen. Aktuell laufen die Smartphones und Devices für Unternehmen unter der Bezeichnung “Enterprise Edition“. Das könnte sich nun ändern, denn es gibt offizielle Hinweise auf eine Galaxy Watch 6 für Business.

Die entsprechende Webseite mit dem Namen “Pre-order Samsung Galaxy Watch6 for Business | Samsung Business” ist auch bereits online, enthält aber noch keinen relevanten Content:

Der Titel der Webseite verrät aber schon den neuen Namen und gibt auch den Hinweis auf ein Bonusprogramm zum Start der neuen Uhren: