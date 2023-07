Smartphone Markt: Verkaufszahlen sinken auch im 2. Quartal deutlich – Die Smartphone Verkaufszahlen sehen seit dem letzten Jahr mehr als schlecht aus und bisher setzt sich dieser Trend leider auch in 2023 fort. Die Analysen von Counterpoint haben nun die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht und gehen von einem weiteren Rückgang der (ohnehin schon niedrigen) Verkaufszahlen von 8 Prozent im Vergleich mit dem 2. Quartal 2022 aus. Samsung, OPPO und Video haben dabei sogar mit zweistelligen Umsatzverlusten zu kämpfen.

Bei Counterpoint schreibt man zu den Zahlen für die Verkäufe:

Laut der neuesten Studie des Market Pulse-Dienstes von Counterpoint ging der Durchverkauf des globalen Smartphone-Marktes im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 8 % und im Vergleich zum Vorquartal um 5 % zurück. Dies war das achte Quartal in Folge, in dem es im Jahresvergleich zu einem Rückgang kam.

Samsung führte den Markt mit einem Marktanteil von 22 % an und profitierte von der starken Leistung seiner Galaxy A-Serie weltweit. Apple belegte den zweiten Platz und verzeichnete im zweiten Quartal den höchsten Marktanteil aller Zeiten. Xiaomi, die drittgrößte Marke, sah sich in ihren größten Märkten – China und Indien – mit Gegenwind konfrontiert. Die Marke möchte diese Rückgänge durch die Expansion in andere Märkte und die Erneuerung ihres Portfolios ausgleichen. OPPO schnitt in seinen Heimatmärkten China und Indien (dank OnePlus) relativ gut ab und konnte seinen globalen Marktanteil trotz Verlusten in Westeuropa halten. vivo (einschließlich iQOO) verzeichnete in China nach einem starken zweiten Quartal im letzten Jahr erhebliche Wachstumsrückgänge sowie starke Konkurrenz von Samsung und OPPO in den Offline-Märkten Indiens und Südostasiens.