Hitzewellen in Italien beschädigt Smartphones – Die Hitzewelle am Mittelmeer mit teilweise mehr als 45 Grad am Tag ist nicht nur ein Problem für Menschen, sondern beschädigt die Technik. Es gibt eine ganze Reihe von Berichten aus den Italien und auch Spanien, die von Schäden und nicht mehr funktionierenden Smartphones berichten – in der Regel ein Überhitzungsproblem.

Bei Bloomberg schreibt man dazu:

Mobiltelefone, die beim Aufnehmen eines Videos sterben. Autos, die innen rösten. Eine Thermometernadel, die buchstäblich aus dem Diagramm verschwindet, wenn die Temperaturen den Höchstwert überschreiten, den sie aufzeichnen sollte. Leere Straßen in einem normalerweise geschäftigen Touristenzentrum.



Mitte des Jahres 2023 hat die weltweite Durchschnittstemperatur mehrere neue Rekorde erreicht, da Länder auf der ganzen Welt unter längeren Perioden extremer Hitze leiden. Dies sind einige der Szenen, die Sie in Cagliari, der Hauptstadt der italienischen Insel Sardinien, erwarten, wo die Temperaturen am Mittwoch 45,9 °C (115 °F) erreichten und damit dem europäischen Rekord von 48,8 °C nahekamen. Lokale Rekorde wurden am Tag zuvor in Rom und im spanischen Katalonien nach der jüngsten Hitzewelle in der Sahara gebrochen.

iPhone und auch Android Geräte haben zwar Sicherheitssysteme eingebaut, die eine Überhitzung verhindern sollen, wenn aber bereits die Umgebung zu heiß ist, nutzt auch dieser Schutz nicht mehr viel. Bereits etwas Sonneneinstrahlung oder eine Anwendung auf den Geräten kann dann dazu führen, dass Teile irreparabel zerstört werden und die Geräte nicht mehr nutzbar sind. Wer also in den Urlaub fährt, sollte sich auch Gedanken machen, wie man mit den Smartphones umgeht und ob es wirklich notwendig ist, die Geräte mit den den Strand oder den Pool zu nehmen.