ChatGPT App für Android: Vorregistrierung gestartet – Sprachmodelle wie ChatGPT sind derzeit im Fokus der Aufmerksamkeit und die neue Technik soll zukünftig auch immer stärker auf Smartphones Einzug halten. Samsung will beispielsweise (möglicherweise bereits ab dem Galaxy S24) eine eigene KI auf die Smartphones bringen und Qualcomm arbeitet daran, die Llama2 KI auf Handys zu bringen.

ChatGPT selber startet nun eine offizielle App, mit der man das System auch per App auf den Handy nutzen kann. Die Vorregistrierung dafür ist mittlerweile gestartet. Man kann sich also bereits für die App anmelden, ein Download ist bisher noch nicht möglich. Wann genau die App komplett startet, wurde noch nicht mitgeteilt.

In der Beschreibung der ChatGPT App heißt es zum den Funktionen:

Die neuesten Fortschritte von OpenAI immer zur Hand. Diese offizielle App ist kostenlos, synchronisiert Ihren Verlauf geräteübergreifend und bietet Ihnen die neuesten Modellverbesserungen von OpenAI. Mit ChatGPT in Ihrer Tasche finden Sie: · Sofortige Antworten

· Maßgeschneiderte Beratung

· Kreative Inspiration

· Professioneller Input

· Lernmöglichkeiten

Die App ist hier zu finden:

In den letzten Wochen gab es leider immer wieder Apps, die angeblich ChatGPT aufs Handy bringen sollten, aber in der Regel waren das nur Fakes und Malware, die den Hype um ChatGPT ausnutzen wollten. Nun gibt es zum ersten Mal die echte offizielle ChatGPT App, bei der man sicher sein kann, dass es sich auch wirklich um das Sprachmodell handelt, dass man auch aus dem Internet kennt. Die Screenshots zeigen auch bereits, dass man wohl keine größeren Unterschiede zur Web-Version hat und die App in erster Linie einen einfachereren und für mobile Geräte maßgeschneiderten Zugang bietet.

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android