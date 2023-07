Samsung Galaxy S23: die One UI 6 Beta Version steht vor der Tür – Samsung arbeitet derzeit an der neuste Version der hauseigenen One UI Benutzeroberfläche und mit dem Start von Android 14 wird wohl auch One UI 6 zur Verfügung stehen. Die ersten Modelle, die diese neue Version bekommen, werden dabei wohl die Modelle der Galaxy S23 Serie sein und daher können sich die Nutzer von Samsung Galaxy S23, dem Galaxy S23+ und dem Galaxy S23 ultra als erste auf die Möglichkeit freuen, One UI 6 zu testen. Aktuell sieht es auch bereits so aus, als würde Samsung den Beta Test der neuen Version vorbereiten. Leider gibt es aber nach wie vor keinen Hinweis, wann genau der Beta Test startet.

Bisher hat das Unternehmen leider auch noch keine kompette Feature Liste veröffentlicht, aber einige Details zur neuen Version gibt es in diesem Artikel: Was ist neu in One UI 6?

Der Beta Test ist dabei wirklich auch nur dafür gedacht, Fehler in der neuen Version zu finden und daher an sich noch keine finale Version für den produktiven Einsatz. Nutzer, die dazu weniger technisch versiert sind, sollte warten, bis Samsung die fertige Variante von One UI 6 ausliefert. Diese steht dann ganu normal über die Update-Funktion der Galaxy S23 Modelle zur Verfügung und kann daher sicher installiert werden. Am Beta Test sollte man dagegen nur teilnehmen, wenn man vorher die Daten auf den Modelle per Backup gesichert hat um im Falle eines Falles die Geräte auch wieder zurücksetzen zu können, falls gar nicht mehr geht.

Diese Modelle sollen am Beta-Programm von One UI 6 teilnehmen:

Galaxy S23 und S22 Series

Galaxy Z Fold/Flip 5

Galaxy Z Fold/Flip 4

Galaxy A54

Galaxy S21 (nur in Korea)

