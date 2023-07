Keine Anrufe mehr beim Galaxy A34: So blockiert man alle Calls – Handys haben sich immer mehr zum mobilen Internet-Zugang entwickelt und die Nutzung von Datenübertragungen überwiegt bei den meisten Nutzern die Zahlen von Anrufen und SMS deutlich. Dennoch bietet natürlich auch das Samsung Galaxy A34 weiterhin die Möglichkeit, Anrufe zu tätigen und selbst angerufen zu werden. Das ist in der Regel auch kein Problem, aber wer einmal abschalten möchte oder vom Spammern belästigt wird, sucht oft nach Möglichkeiten, die Calls komplett abzuschalten. Das geht auch beim Samsung Galaxy A34 und man kann sich aussuchen, ob man nur bestimmte Rufnummern nicht mehr anrufen lassen möchte oder gleich as gesamte Smartphone so schaltet, dass alle Anrufe abgelehnt werden. Wie genau das geht und was man noch beachten sollte, haben wir hier im Artikel aufbereitet.

Keine Anrufe mehr beim Galaxy A34: So blockiert man alle Calls

Um die Rufnummer auf Samsung Geräten sperren zu können, sollte man zunächst in die Telefon-App bzw. Rufnummernliste gehen, in der die entsprechenden Kontakte abgespeichert sind. Dort findet man in der oberen rechten Ecke das “drei-Pünktchen-Symbol”, das für Menü steht. Dieses tippt man an und wählt die Option “Einstellungen”, die den Nutzer dann weiter zu der Anzeige “Nummern sperren” führen sollte. In dieser kann man neben der Sperrung von unerwünschten Kontakten auch andere anonyme Anrufer blockieren. Die entsprechende Nummer kann man auch manuell eingeben und festlegen, dass man von diesem nicht angerufen werden will.

Was tun, wenn die “Sperr-Option” nicht vorhanden ist?

Falls man alle im Oberen geschilderte Methode zu finden versucht hat und dabei scheiterte, muss man nicht verzweifeln. Es kann sein, dass der Smartphone Hersteller diese Option nicht eingebaut hat. Das Problem lässt sich aber leicht lösen. So gibt es zahlreiche Anwendungen, die die Rufnummersperrung durchführen. Bei diesen kann man neben einer gewöhnlichen Sperre auch eine begrenzte – ob es nun um Uhrzeit oder um ein Tag geht – einstellen. Im Weiteren sollen diese Programme näher dargestellt werden.

“Mr. Number”

Die Anwendung mit folgendem Namen kann man auf der entsprechenden Google-Play Seite finden, herunterladen und auf dem Smartphone installieren. Bei der Einrichtung der Anwendung muss man bestimmte Informationen, wie zum Beispiel das Heimatland, sowie eigene Rufnummer eintragen und diese dann bestätigen. Als nächstes sollte man in der Lage sein, die gewünschten bzw. ungewünschten Kontakte zu blockieren. Das erfolgt mithilfe der “Verbot-Taste”. Dabei wird man die Wahl zwischen drei Optionen haben “Hang up”, “Voicemail” oder “Exceptions”. Entscheidet man sich für die erste Variante werden die Anrufe einer bestimmten Nummer automatisch aufgelegt. Beim zweiten kann man die Nummer bestimmen, die beim Anrufen sofort auf den Anrufbeantworter stößt. Bei “Exceptions” handelt es sich um alle mithilfe von “Hang up” blockierten Nummer, die eine “Ausnahme” darstellen sollen und nicht gesperrt werden sollen.

“Calls Blacklist”

Ebenso kostenlos und effektiv wie “Mr. Numer”, ist die Anwendung “Calls Blacklist”. Neben ganz normaler Sperrung kann man auch die Uhrzeiten bestimmen, wann welche Nummern blockiert werden sollen. Das ist vor allem dann nützlich, wenn man von den störenden Kontakten um späte Stunden angerufen wird und es vermeiden will.

“Call Blocker”

Bei dieser Anwendung handelt es sich um das gleiche Prinzip, wie bei den Vorgängern. Dabei muss man, nach dem die App heruntergeladen und installiert wurde, aus der Rufnummerliste auswählen und diese per Plus-Symbol in die “Blacklist” – schwarze Liste – schieben. Dadurch wird die Nummer automatisch blockiert. Ebenso gibt es eine “Whitelist”, in die man die blockierten Nummern einfügen kann, um diese wieder zu entsperren. Hierbei ähnelt sich die “Whitelist” der “Exceptions” Option von “Mr. Number”.

Video: Samsung Galaxy A34 richtig einrichten

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Video: Versteckte Funktionen beim Samsung Galaxy A34

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android