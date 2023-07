ICD: Verkaufszahlen im 2. Quartal auch bei Apple schwach – Die Analysten von IDC haben die aktuellen Zahlen für die Smartphone Verkäufe im zweiten Quartal veröffentlicht und gehen davon aus, dass die Nachfrage nochmal deutlich zurück gegangen ist. Insgesamt lagen die Verkaufszahlen fast 8 Prozent unter den (auch nicht guten) Zahlen aus dem 2. Quartal 2022.

Die Analysten schreiben selbst dazu:

Laut vorläufigen Daten des Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker der International Data Corporation (IDC) gingen die weltweiten Smartphone-Lieferungen im zweiten Quartal 2023 (2Q23) im Jahresvergleich um 7,8 % auf 265,3 Millionen Einheiten zurück. Während dies das achte Quartal in Folge ist, in dem es zu einem Rückgang kommt, da der Markt mit schwacher Nachfrage, Inflation, makroökonomischen Unsicherheiten und Überbeständen zu kämpfen hat, verlangsamt sich der Rückgang im Vergleich zu den Vorquartalen.

„Die gute Nachricht ist, dass sich die Lagerbestände verbessern und die neuesten Marktgespräche darauf hindeuten, dass sich die Überbestände an fertigen Geräten und Komponenten bis zum dritten Quartal auflösen sollten“, sagte Nabila Popal, Forschungsleiterin bei IDCs Mobility and Consumer Device Trackers. „Während sich die Lagerbestände normalisieren, hören wir endlich Optimismus von wichtigen OEMs und Lieferketten und gehen davon aus, dass der Markt bis Ende des Jahres und bis 2024 wieder wachsen wird. Wenn der Markt wieder anzieht, ist dies auch eine Chance für Anbieter.“ Marktanteile gewinnen. IDC erwartet eine Verschiebung in der Rangliste der Anbieter am unteren Ende der Rangliste, wie wir bereits in diesem Quartal sehen, wenn Transsion zum ersten Mal in die Top 5 einsteigt.“