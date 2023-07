Realme GT5: absolutes Kraftpaket – aber leider nicht für Deutschland – Das neue Realme GT5 soll bereits im August in China vorgestellt werden und wenn die aktuellen Leaks rund um das neue Smartphone stimmen, hat Realme eine ganze Menge an richtig guter Technik in den Smartphones verbaut. Der Anspruch scheint zu sein, in der Premium-Klasse mitzuspielen und die Topmodelle der Konkurrenz noch zu überbieten. Das sieht dann konkret wie folgt aus:

Snapdragon 8 Gen2 Prozessor für die Performance der Modelle

24 GB RAM und damit so viel RAM wie sonst bei fast keinem anderen Modell auf dem Markt. Zum Vergleich: Das neue Galaxy Z Feld 5 für knapp 2.000 Euro bringt nur 12 GB RAM mit.

Aufladung mit bis zu 240 Watt und damit so schnell wie kaum ein anderes Smartphone, dass derzeit verfügbar ist.

Dazu soll es Realme UI 4.0 (Android 13) geben und ein 6.7 Zoll 1.5K 144Hz AMOLED Display.

Das Problem: bisher ist nicht bekannt, wann die Modelle international starten werden und selbst wenn es einen Termin geben sollte, ist das Verkaufsverbot für Deutschland weiter in Kraft. Durch die Streitigkeiten über die Höhe der Patentgebühren für Nokia dürfen die Realme Geräte nicht in Deutschland gehandelt werden und das betrifft wohl leider auch das neue Realme GT5. Deutsche Nutzer werden die Smartphones also nicht offiziell bekommen können oder wenn dann nur als Export aus dem europäischen Ausland. Das ist schade, denn die technischen Daten lesen sich wie oben angedeutet wirklich gut.