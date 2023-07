Wird es ein Samsung Galaxy A44 geben? – Samsung hat die Modellpalette der Mittelklasse mittlerweile auf den aktuellen Stand gebracht und den meisten Modellen ein Update spendiert. Sowohl die Einsteiger Smartphones Galaxy A04 und Galaxy A14 haben eine neue Version für 2023 bekommen als auch die teurere Geräte mit dem Galaxy A34 und dem Galaxy A54.

Nutzer wundern sich an der Stelle natürlich etwas, denn es bleibt ein Loch in der Aufzählung: die Modelle der Galaxy A4x Serie. Aktuell wäre das Samsung Galaxy A44 an der Reihe für die Veröffentlichung, aber Samsung hat bisher kein entsprechendes Modell vorgestellt und es gibt auch keine Hinweise oder Gerüchte zu diesem neuen Modell.

Das kommt leider nicht ganz unerwartet. Bereits beim Vorgänger gab es kaum Leaks und im letzten Jahr hat Samsung auch kein entsprechendes Smartphone auf den Markt gebracht. Es gibt also bereits kein Samsung Galaxy A43 mehr, die Serie endet derzeit beim Galaxy A42 von vor 2 Jahren.

Daher sieht es eher so aus, als würde Samsung generell auf die Modelle der A4x Serie verzichten. Wahrscheinlich ist die technische und preisliche Lücke zwischen, dem Galaxy A34 und dem Galaxy A54 zu gering um ein weiteres Modell zu rechtfertigen. Dazu sehen derzeit die Verkausfzahlen besonders bei den Mittelklasse-Modellen eher schlecht aus, daher lohnt sich wohl auch eine Entwicklung nicht.

Das Samsung Galaxy A44 scheint daher nicht auf den Markt zu kommen und ist der Unternehmenspolitik und allgemeine der Konsumflaute zum Opfer gefallen. Das muss aber nicht heißen, dass es in Zukunft nicht wieder Smartphones im Bereich der Galaxy A4x Modelle geben wird.

HINWEIS Die Lücken bei den Mittelklasse-Modellen sind auch in anderen Bereich zu finden. So wird es wohl kein Samsung Galaxy A74 geben und die 8er Reihe wird bereits seit einigen Jahren nicht mehr fortgesetzt.

BILD: Samsung Galaxy A42

