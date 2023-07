Apple hat wenige Jahre nach dem ersten iPhone auch das erste iPad auf den Markt gebracht und setzt mittlerweile auf mehrere Modellreihen der eigenen Tablets. Auch gebraucht sind die nueren iPad Modelle dabei noch recht gut zu verkaufen, allerdings hängt der Preis von der jeweiligen Version und der Modellreihe ab. Diese Daten sind nicht ganz einfach heraus zu finden, denn in der Regel vermerkt Apple auf den ipad nur die Modellnummer und die Zuordnung zum jeweiligen Modell muss man selbst finden. Daher haben wir hier einen Überblick zusammengestellt, der die bisherigen iPad Modelle und ihre jeweiligen Modell-Nummern zeigt. Wer also nach einer bestimmen Nummer sucht, kann einfach mit STRG+F die Suchfunktion öffnen und schauen, in welcher Spalte sie angezeigt wird. Dann kann man direkt sehen, zu welchem Modell die Nummer gehört und wie alt das jeweilige iPad ist.

Apple iPad – die Modellnummern und Modelle im Überblick

Hier ist eine Liste aller iPad-Modelle, inklusive der Zuordnung der Modellnummern zum jeweiligen Modell:

Modell Modellnummer iPad (2010) A1432 iPad 2 (2011) A1395, A1396, A1416, A1430 iPad (3. Generation) (2012) A1458, A1459 iPad (4. Generation) (2012) A1460 iPad Air (2013) A1474, A1475, A1476 iPad Air 2 (2014) A1566, A1567 iPad Air (2019) A1893, A1954 iPad Mini (2012) A1432, A1454 iPad Mini 2 (2013) A1490, A1491 iPad Mini 3 (2014) A1599, A1600 iPad Mini 4 (2015) A1538, A1550 iPad Mini 5 (2019) A2133, A2124, A2125 iPad Pro (9,7 Zoll) (2015) A1673, A1674, A1675 iPad Pro (12,9 Zoll) (2015) A1652, A1653, A1654 iPad Pro (9,7 Zoll) (2016) A1822, A1823 iPad Pro (12,9 Zoll) (2016) A1670, A1671 iPad Pro (10,5 Zoll) (2017) A1701, A1709 iPad Pro (12,9 Zoll) (2017) A1876, A1895, A1984 iPad Pro (11 Zoll) (2018) A1980, A2013 iPad Pro (12,9 Zoll) (2018) A1983, A2014 iPad Pro (11 Zoll) (2020) A2229, A2230, A2231 iPad Pro (12,9 Zoll) (2020) A2228, A2232, A2233 iPad Pro (11 Zoll) (2021) A2316, A2317, A2328 iPad Pro (12,9 Zoll) (2021) A2329, A2330, A2331 iPad (9. Generation) (2021) A2602, A2603, A2604 iPad Air (5. Generation) (2022) A2366, A2367, A2368 iPad Mini (6. Generation) (2021) A2589, A2591, A2592

Video Klassiker: Das erste iPad im Test

iPad Cellular und iPad WiFi – die Unterschiede

Der Hauptunterschied zwischen dem iPad Wifi und dem iPad Cellular ist die Möglichkeit, eine Mobilfunkverbindung herzustellen. Das iPad Wifi kann nur über WLAN auf das Internet zugreifen, während das iPad Cellular auch über eine Mobilfunkverbindung auf das Internet zugreifen kann.

Hier sind einige weitere Unterschiede zwischen den beiden Modellen:

Das iPad Cellular ist etwas teurer als das iPad Wifi.

Das iPad Cellular hat einen SIM-Kartensteckplatz, der für eine Mobilfunkverbindung benötigt wird.

Das iPad Cellular hat ein größeres Akkulaufzeit, da es keine Verbindung zum WLAN aufrechterhalten muss, wenn keine Verbindung zum Internet besteht.

Wenn Sie ein iPad kaufen möchten, das Sie überallhin mitnehmen können und das auch ohne WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen kann, sollten Sie sich für das iPad Cellular entscheiden. Wenn Sie ein iPad kaufen möchten, das Sie hauptsächlich zu Hause oder in anderen WLAN-Netzwerken verwenden, können Sie das iPad Wifi kaufen.

Hier ist eine Tabelle, die die wichtigsten Unterschiede zwischen dem iPad Wifi und dem iPad Cellular zusammenfasst:

Feature iPad Wifi iPad Cellular Konnektivität WLAN WLAN und Mobilfunk Preis Günstiger Teuer SIM-Kartensteckplatz Nein Ja Akkulaufzeit Weniger Mehr

Video: Lohnt sich die Simkarten Version des Apple iPad?

