Samsung: Was ist für die zweite Jahrehälfte geplant – Samsung hat mit dem Galaxy S23 und den neuen Galaxy Z Fold5 und Z Flip5 die Topmodelle für dieses Jahr vorgestellt und für das restliche Jahr wird es deutlich weniger neue Technik geben als in den ersten Monaten. Im Geschäftsbericht hat Samsung aber bereits angekündigt, was man für die zweite Jahreshälfte noch vorhat und dabei geht es vor allem darum, die aktuellen Modelle weiter zu pushen. Es wird also wohl weitere Details und Aktionen geben – was genau wurde leider nicht kommuniziert. Spannend ist auch, dass die A-Serie dabei mit erwähnt wurde. Es gibt also wohl nicht nur im Premium-Bereich neue Deals, sondern auch bei der Mittelklasse.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Für die Serien Galaxy S23 und Galaxy A plant MX Business, den Umsatz durch eine enge Zusammenarbeit mit seinen Partnern und auf die Region zugeschnittene Vertriebsprogramme zu steigern. The MX Business wird sich auch auf die Steigerung der Verkäufe seiner Tablets und Wearables konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf seinen neuen High-End-Modellen liegt, die diese Woche beim Galaxy Unpacked-Event angekündigt wurden. Durch solche Aktivitäten und Initiativen beabsichtigt das MX-Geschäft, seinen Jahresumsatz im Jahr 2023 zu steigern und gleichzeitig durch eine verbesserte betriebliche Effizienz eine zweistellige Umsatzrentabilität zu sichern.

Ein Modell ist für die kommenden Monate noch in Planung: Das Samsung Galaxy S23 FE. Wann genau die neuen Smartphones kommen werden und wie stark das Marketing dann sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

