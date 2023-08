Paukenschlag bei 1&1: 5G Roaming bei Vodafone gesichert – 1&1 baut derzeit das eigene Handynetz auf und wird in der Anfangszeit 4G/LTE Roaming bei O2 mit anbieten können. Sollten die eigenen Kunden also nicht im 1&1 Netzbereich sein, können sie im O2 Netz mit LTE Speed surfen.

Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass man zukünftig auch eine vergleichbare Vereinbarung mit Vodafone abgeschlossen hat – allerdings über die 5G Nutzung. Spätestens ab Oktober 2024 können 1&1 Kunden damit 5G Roaming im Vodafone Netz mit nutzen. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Das Startdatum für die National Roaming Leistungen von Vodafone wird ein Jahr nach Abschluss der finalen National Roaming Kooperation liegen, spätestens jedoch am 1. Oktober 2024. Die Grundlaufzeit der National Roaming Kooperation wird von da an fünf Jahre betragen. 1&1 Mobilfunk wird das Recht haben, die Laufzeit der National Roaming Kooperation bis zu zweimal um jeweils weitere fünf Jahre – also um bis zu weitere 10 Jahre – zu verlängern. An das Vertragsende schließt sich eine dreijährige Übergangszeit an.