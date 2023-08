Samsung Galaxy A35: erste Konzeptvideos veröffentlicht – Es wird wohl noch bis ins kommenden Jahr dauern, bis Samsung die neuen Galaxy A35 veröffentlicht, aber es gibt die ersten Fans bzw. Designer, die passende Konzepte ins Netz gestellt haben, die zeigen, was von den neuen Smartphones erwartet wird. Diese Videos sind meistens nicht unbedingt nah an der Realität und da bisher die Daten zu den neuen Smartphones fehlen, gibt es auch keine Hinweise, an denen sich die Macher hätten orientieren könnten. Es ist aber zumindest schon mal ein erster Blick, wie Samsung die neuen Modelle aufstellen könnte.

Das kommende Jahr wird für die Modelle der Galaxy A-Serie besonders spannend, denn in 2023 gab es keine guten Verkaufszahlen und die A-Serie litt unter dem allgemeinen Rückgang beim Umsatz im Smartphone Bereich. Samsung wird sich also etwas einfallen lassen müssen um das Galaxy A35 im kommenden Jahr attraktiver zu machen und die Verkaufszahlen nach oben zu pushen.

BILD: Samsung Galaxy A34

