US Smartphone Verkaufszahlen im freien Fall – Die Verkaufszahlen bei Smartphones sahen in den letzten Monaten generell nicht gut aus, aber die Zahlen für den US Markt im zweiten Quartal toppen die schlechten Verkaufszahlen nochmal. Laut den Analysten von IDC wurden fast ein Viertel weniger Smartphones im Vergleich zum Vorjahr verkauft und je nach Marke gibt es Rückgänge von mehr als 50 Prozent bei den Verkäufen.

Bei IDC schreibt man zu den Zahlen:

Laut den Daten des Market Monitor von Counterpoint Research gingen die Smartphone-Lieferungen in den USA im zweiten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 24 % zurück. Dies war das dritte Quartal in Folge mit Rückgängen im Vorjahresvergleich. Android-Marken wie Samsung, Motorola und TCL-Alcatel verzeichneten die stärksten Rückgänge bei den Auslieferungen, während die Auslieferungen von Apple robuster waren. Infolgedessen stieg der Anteil von Apple an den Lieferungen im Vergleich zum Vorjahr.

Die Pixel Phone von Google konnte gegen den Trend sogar einen Zuwachs verzeichen, aber die Verkaufszahlen des Unternehmens sind generell gering, so dass dies keinen großen Einfluss hat, der Marktanteil der Pixel Geräte liegt trotz des Zuwachsen nur bei 3 Prozent auf dem US Markt. Apple muss ebenfalls Rückgänge hinnehmen, aber deutlich weniger als die anderen Markt. Daher erhöht sich der Marktenteil von Apple trotz schlechterer Verkaufszahlen. Generell waren es aber unter anderem auch Prepaid Verkäufe von älteren iPhone und Pixel Modellen, die für die besseren Verkaufszahlen gesrogt haben.

Insgesamt ist aber vor allem der Android Markt betroffen. Die Verkaufszahlen von Android Smartphones sind sogar um 38 Prozent eingebrochen und das macht deutlich, dass es vor allem Apple und das iPhone sind, die generell für nicht noch schlechtere Verkaufszahlen auf dem US Markt sorgen.

Weitere Links rund um das iPhone

Die neusten Artikel rund um Apple