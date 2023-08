Apple Umsätze schwächeln – außer in Europa und China – Apple hat die Verkaufszahlen für das zweite Quartal vorgestellt und wie erwartet sind sie eher durchwachsen. Der Smartphone Markt ist generell gerade schwierig und auch bei den anderen Technik-Produkten sind die Käufer aktuell eher zurückhalten. Daher hat Apple im zweiten Quartal 2023 etwa 3 Milliarden Dollar weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Da aber auch die Kosten niedriger ausfallen, bleibt und dem Strich sogar etwas mehr Gewinn als im letzten Jahr.

Spannend ist dabei die regionale Verteilung. Der Umsatz des Unternehmens ist vor allem im Hauptmarkt USA um 2 Milliarden US Dollar gesunken. Auch in Japan und im pazifischen Raum sinken die Zahlen. Dagegen gibt es in Europa fast ein Milliarde Dollar mehr Umsatz und auch in China konnte das Unternehmen die Umsätze im 2. Quartal 20243 um etwa eine Milliarde Euro steigern.

Dazu kann Apple vor allem im Service-Bereich punkten. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir im Juni-Quartal mit über einer Milliarde kostenpflichtigen Abonnements einen Rekordumsatz im Dienstleistungssektor erzielt haben. Dank der robusten iPhone-Verkäufe verzeichneten wir auch in den Schwellenmärkten anhaltende Stärke“, sagte Tim Cook. CEO von Apple. „Von der Bildung bis zum Umweltschutz treiben wir unsere Werte weiter voran und setzen uns gleichzeitig für Innovationen ein, die das Leben unserer Kunden bereichern und die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.“

Generell sind die Zahlen in diesem Quartal aber meistens weniger interessant, weil alle Fans und auch die Investoren natürlich auf den September und die neuen iPhone warten, denn diese sind wichtiger wenn es darum geht, wie sich das Geschäft von Apple weiter entwickelt. Daher gibt es auch keine größeren Reaktionen der Bürse auf diese Zahlen – alles liegt weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

