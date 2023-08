Apple Quartalszahlen: 1 Milliarde weniger Umsatz mit dem iPhone – Das iPhone ist nach wie vor der wichtigste Umsatzbringer bei Apple und daher schauen Investoren immer sehr genau bei den Zahlen rund um die iPhone Verkäufe hin. Im zweiten Quartal 2023 dürfte es dabei auch einige kritische Nachfragen geben, denn der Umsatz mit den iPhone Modellen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken und liegt 39,669 Milliarden US Dollar. Das ist eine Milliarde weniger als im gleichen Quartal des Vorjahres.

Im gesamten Geschäftsjahr 2022/23 ist der Rückgang sogar noch deutlicher. Apple hat in 3 Quartalen 156,778 Milliarden Euro Umsatz mit den iPhone Smartphones gemacht. Im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr sind das sogar 6 Milliarden Euro weniger. Insgesamt verdient Apple aber dennoch gut, auch wenn die Verkaufszahlen etwas schwächer aussehen. Vor allem bei den Services verdient Apple gut. Man verkauft zwar weniger Hardware, verdient aber mit den Inhalte auf den iPhone dafür etwas mehr. Auf kurz oder lang wird sich das Unternehmen aber etwas einfallen lassen müssen, wie man die Verkäufe wieder pusht und Wachstum generiert – beim kommenden iPhone 15 werden die Analysten daher genau darauf schauen, wie sich das Geschäft entwickelt.

Generell ist das Unternehmen aber zufrieden mit den Zahlen. Apple schreibt selbst dazu:

„Unser Geschäftsergebnis im Juniquartal hat sich im Vergleich zum Vorjahr, verglichen mit dem Märzquartal, verbessert und unsere installierte Basis aktiver Geräte hat in jedem geografischen Segment ein Allzeithoch erreicht“, sagt Luca Maestri, Finanzvorstand von Apple. „Während des Quartals haben wir einen sehr starken operativen Cashflow von 26 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, über 24 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre zurückgezahlt und weiter in unsere langfristigen Wachstumspläne investiert.“