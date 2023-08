WhatsApp testet Voice-Chat Funktionen für Gruppen – Sprachnachrichten bei WhatsApp sind umstritten. Die einen Nutzer lieben sie, für andere ist es ein Grund für einen Block. WhatsApp selbst steht zu dieser Funktion und arbeitet daran, Sprach-Nachrichten auch in Gruppe zu bringen. Dazu findet sich in der neusten Beta-Version der App eine neue Funktion, die Voice Chat genannt wird und die eine Art Sprach-Chat ist.

Bei webetainfo.com heißt es dazu:

In unserem Artikel über das WhatsApp-Beta-Update für Android 2.23.7.12 haben wir Informationen zu einer in der Entwicklung befindlichen Funktion geteilt: Audio-Chats. Mit dieser Funktion wollte WhatsApp Gruppenteilnehmern eine neue Möglichkeit bieten, Sprachanrufe zu initiieren. Im selben Artikel haben wir erklärt, dass die Funktion möglicherweise unklar erscheint, da keine detaillierten Informationen zu ihrer Funktionsweise vorliegen. Dank des neuesten WhatsApp-Beta-Updates für Android 2.23.16.19 aus dem Google Play Store führt WhatsApp jedoch für einige Betatester Audio-Chats ein, die jetzt Voice-Chats genannt werden, und wir haben wichtige Details zur Funktionsweise dieser Funktion entdeckt!

Der neue Voice Chat ist dabei eine Erweiterung der normalen Gruppen-Funktion und scheint nicht für alle Gruppen zur Verfügung zu stehen – große Gruppen können wohl nicht darauf zurück greifen. Der normale Gruppenchat wird dabei auch nicht unterbrochen, sondern es gibt nur den separaten Voice Chat für Sprachnachrichten, wenn die Gruppenmitglieder dies möchten.

Bisher ist nicht bekannt, wob und wann WhatsApp diese Funktion in die finale Version überführen wird. Aktuell gibt es die Voice Chat nur in den Beta Versionen und das spricht dafür, dass aktuell noch getestet wird. Generell scheint es aber außer der neusten Version von WhatsApp keine weitere Voraussetzungen für die Nutzung von Voice Chat zu geben, das Feature ist also wenn dann breit verfügbar.

