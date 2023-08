Samsung Galaxy Z Fold 5 und Flip 5 – Handbuch und Anleitung in Deutsch – Die faltbaren Modelle von Samsung unterscheiden sich bei der Bedienung und der Darstellung durch das klappbare Display doch etwas von den normalen Modellen und der zweite Bildschirm bietet ebenfalls Möglichkeiten, die es bei herkömmlichen Smartphones nicht gibt. Dazu arbeitet Samsung daran, immer wieder neue Funktionen und Features einzubauen.

Samsung schreibt selbst zu den Neuerungen bei der Bedienung:

Das Galaxy Z Fold5 war bereits Vorreiter bei der Verwendung besonders großer Displays: Angefangen mit Multi Window und App Continuity bis hin zu Funktionen wie der Taskleiste , Drag & Drop sowie der Anpassung von Drittanbieter-Apps. Die mit der dritten Fold-Generation im Jahr 2021 eingeführte S Pen Fold Edition wurde für die aktuelle Serie ebenfalls angepasst, um das Schreibgefühl auf dem Galaxy Z Fold5 noch zu verbessern. All diese Funktionen und Tools ermöglichen eine hohe Produktivität und die Möglichkeit, Aufgaben von nahezu jedem Ort aus zu erledigen.

Auf der angepassten Taskleiste kann schnell zwischen bis zu vier Lieblings-Apps hin- und hergewechselt werden. Drag & Drop vereinfacht das Verschieben von Dateien zwischen verschiedenen Apps und Bildschirmen. So können zum Beispiel schnell Bilder in die Samsung Notes App geteilt werden. Durch die Weiterentwicklung von One UI kann die App in der Pop-up-Ansicht an den Rand verschoben und dadurch minimiert werden, während gleichzeitig Videos im Vollbildmodus angesehen werden können. Gleichzeitig kann mit schwebenden Benachrichtigungen interagiert und gechattet werden.