Apple: Spezialvertrag für die Bionic A17 Prozessoren – Laut Medienberichten hat Apple mit TSMC einen besonderen Deal ausgehandelt. Das Unternehmen muss bei den neuen A17 Prozessoren für iPhone 15 und 15 pro nur die nutzbaren Chips zu bezahlen und TSMC berechnet den Ausschuss nicht. Da bei beim neuen Fertigungsverfahren mit nur noch 3nm viel Ausschuss erwartet wird, ist dies ein Schritt, der sehr ungewöhnlich ist und die Kosten für die Prozessoren deutlich senken könnte.

Daher gibt es auch einige kritische Stimmen, die nicht davon ausgehen, dass dieser Vertrag so tatsächlich im Detail aussieht.

Apple Analysten Ming-Chi Kuo schreibt zur Erklärung dazu:

Jüngste Medienberichte, dass TSMC Apple nicht zur Zahlung der Kosten für defekte 3-nm-Chips auffordert, weichen von meinem Verständnis ab. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Kunden Chips von TSMC kaufen: den Kauf von Fertigwaren und den Kauf von Wafern. Bei der überwiegenden Mehrheit der Deals handelt es sich um Wafer-Buy-Deals, da die Erträge von TSMC gut genug sind, um die Kosten für defekte Chips außer Acht zu lassen. Aber Apple ist ein Sonderfall. Apple hat TSMC immer gebeten, die weltweit neuesten fortschrittlichen Knotenproduktionsdienste bereitzustellen. Da der neueste fortschrittliche Knoten in der frühen Produktionsphase viele defekte Chips aufweist, hat Apple immer fertige Waren gekauft. Und TSMC rechnet den Großteil der Kosten für defekte Chips auf den Verkaufspreis jedes fertigen Chips um. Der beste Beweis ist, dass die Kosten für den neuen Prozessor, der in neuen iPhones verwendet wird, jedes Jahr deutlich steigen, und das diesjährige A17 bildet da keine Ausnahme.

Generell ist Apple ein sehr großer Kunde und daher wäre so ein Spezialvertrag nicht ungewöhnlich. Allerdings scheinen die Kosten für TSMC sehr hoch zu sein, wenn dies so umgesetzt würde, daher bleibt abzuwarten, ob sich dies wirklich so bestätigt.

