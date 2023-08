Xiaomi: Cyberdog 2 soll Spielkamerad für den echten Hund werden – Xiaomi hat vor zwei Jahren mit dem Cyberdog bereits einen digitalen Hund vorgestellt, aber der Roboter kam nie offiziell in den Handel und war daher nur ein Prototyp in der Entwicklung. Gestern hat das Unternehmen nun mit dem Cyberdog 2 einen Nachfolger präsentiert, aber auch hier sagt Xiaomi CEO Lei Jun, dass sich der Hund noch in der Entwicklung befindet und daher kein wirklich fertiges Produkt sei. Das macht leider keine große Hoffnung auf eine breite Markteinführung.

Von der Ausrichtung her soll der neue Hund den echten Hund nicht ersetzen, sondern eher als Partner für den Hund dienen. Man kann ihn sich also eher als eine Art Spielkamerad für einen Hund zu Hause vorstellen.

Generell hat Xiaomi vor allem am Aussehen gearbeitet. Der erste Hund sah noch sehr nach Roboter aus und war eher aggressiv gestaltet. Der Cyberdog 2 scheint dagegen eher nach Hund auszusehen und hat einen Kopf und eine Schnauze bekommen, die eher an einen Hund erinnern.

Es bleibt aber wohl weiterhin zu befürchten, dass auch der Cybersog 2 wenn dann vor allem in China zu haben sein wird und der Hund in Deutschland nicht offiziell verkauft wird. Man wird den Roboter also eher selten hierzulande auf den Straßen sehen.