GetApps – das steckt hinter der App für Redmi, Xiaomi und Poco – Die GetApps App war früher auch als Mi Picks (teilweise auch Xiaomi Market) ) bekannt und ist eine Art extra App-Store für MIUI Modelle. Man findet GetApps daher unter Umständen auf den Geräten von Xiaomi, Poco oder Redmi. Teilweise ist die App dabei bereits vorinstalliert, wenn man die Modelle in Betrieb nimmt, es kann aber auch passieren, dass die App nachträglich aufgespielt wird, beispielsweise wenn man die Smartphone in eine neue Region ummeldet.

Über GetApps kann man eine ganze Reihe von Apps herunter laden und an der Stelle scheiden sich die Geister, denn Google natürlich vor allem den eigenen Play Store, weil auch nur dieser von Play Protect geschützt wird. GetApps hat also unter Umständen ein niedrigeres Sicherheitsniveau als Google Play. Dazu gibt es in Europa wenige Angebote, für die man GetApps benötigen würde. Die meisten angebotenen Apps kann man auch direkt über den Google Play Store laden.

Generell ist GetApps vor allem mit Fokus auf den Markt in China entwickelt und daher für Deutschland eher unwichtig. Es stört aber auch nicht unbedingt, wenn die App auf dem Gerät ist. Es handelt sich also um keinen Hack und um keine Malware, falls man GetApps auf dem eigenen Smartphone hat.

Wie entfernt man GetApps?

Die App lässt sich in den meisten Fällen leider nicht einfach entfernen, weil sie als Systemapp eingestuft wird und damit besonders geschützt ist. Eine einfach Deinstallation über Einstellungen => Apps ist daher meistens nicht möglich, man sollte aber dennoch nachschauen, ob bei dem eigenen Gerät dies vielleicht doch funktioniert. Teilweise wird die App auch gar nicht direkt angezeigt. Das kann man wie folgt beheben:

Einstellungen => Apps => Apps verwalten => 3 Punkte => Alle Apps anzeigen lassen

Im Mi Forum schreibt ein Nutzer zu einem erfolgreichen Versuch die App zu entfernen:

Habe es erfolgreich entfernen können per USB debug mode am PC über adb shell mit:

pm uninstall -k –user 0 com.xiaomi.mipicks

Daneben kann man die App auch mit ADP über den PC entfernen, aber das erfordert einige Fachkenntnisse und man muss die Entwickleroptionen aktivieren.

Video: GetApps vom Smartphone wieder löschen

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android