Samsung: One UI 5 Watch bringt Watch6 Funktionen auf die älteren Modelle – Samsung hat angekündigt, dass man Waer OS 4 mit One UI 5 auf die älteren Watch OS Modelle bringen wird und damit bekommen auch Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 and Watch4 Classic die Funktionen, die man bisher von der Galaxy Watch 6 kannte.

Samsung schreibt zu den Neuerungen:

Das One UI 5 Watch-Update bringt mehr personalisierte Wellness-Funktionen7, die Ihnen dabei helfen sollen, gesünder zu werden, sowie anpassbarere Stiloptionen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen, in die Galaxy Watch5- und Watch4-Serien. Mit der verbesserten Schlafmanagementfunktion8 können Benutzer ihre persönlichen Schlafmuster über eine intuitivere Benutzeroberfläche mit detaillierter Analyse von Schlafbewertungsfaktoren,9 Schlafkonsistenz und Schlaftiersymbolen10 besser verstehen.10 Benutzer können auch direkt von ihrem Handgelenk aus auf Schlafcoaching10 zugreifen So können sie ihre Fortschritte bequemer verfolgen und den ganzen Tag über motiviert bleiben. … Darüber hinaus haben Benutzer der Galaxy Watch5 und Watch4 Zugriff auf eine noch größere Auswahl an stilvollen und informativen Zifferblättern17, die perfekt zu ihrem Stil und ihren Zielen passen. Ab diesem Herbst können auch Benutzer der Galaxy Watch Active2 und Galaxy Watch3 einige dieser neuen Zifferblätter – Stretched Time und Perpetual – genießen, um sich mit Stil auszudrücken.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann genau das Update für alle Modelle zur Verfügung stehen wird, aber es sollen wohl zuerst die Galaxy Watch 5 mit der neuen Version versorgt werden und dann wird das Update auch für die Galaxy Watch 4 Modelle ausgerollt. Es kann sich also lohnen, zeitnah zu prüfen, ob bereits eine neue Version angezeigt wird.