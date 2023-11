iPhone: Feuchtigkeit Wasser und Tropfen in der Kamera – was kann man tun? – Nutzer berichten bei den unterschiedlichen iPhone Modellen immer wieder, dass in seltenen Fällen Wasser in die Kamera eindringt und dann am der Linsenöffnung kondensiert. Auf diese Weise sind erstmal keine Fotos möglich, da die feinen Tröpfchen die Kameralinse blockieren und später drohen Defekte durch Korrosion und Kurschlüsse durch das gesammelt Wasser.

So schreibt ein Nutzer direkt im Apple Forum:

Ich habe ein IPhone 11 Pro, dieses habe ich kurzzeitig in die Sonne gelegt. Es ist auch nicht heiß oder nass geworden, aber leider ist die Kamera jetzt beschlagen. Bei der Frontkamera funktioniert die Face-ID nicht mehr. Auf der Rückseite sind auch alle Kameras beschlagen. Was kann ich dagegen unternehmen?

Und im iSzene Forum hat ein Nutzer vergleichbare Probleme:

Ich habe ein iPhone XR seit Februar.

Jetzt hat sich wie von Geisterhand hinter dem Glas der Frontkamera Kondenswasser gebildet.

Kurz den Fön drauf halten hilft, aber nach kurzer Zeit ist es wieder da.

Kann ich hier Garantieansprüche geltend machen?

Habe das auf der Apple Seite mal durchgespielt und mir wurden 5 oder 600 Euro an Kosten vorausgesagt…

Leider kann man als Nutzer in dem Fall auch nicht wirklich viel machen, da meistens alle Versuche, selbst aktiv zu werden, eventuelle Garantieanspräche zu zerstören. Hier haben wir dennoch zusammengestellt, wie man in dem Fall vorgehen kann und wie man verhindert, dass die Feuchtigkeit in der Kamera noch mehr Schaden anrichtet.

Wenn sich Feuchtigkeit in der Kameralinse Ihres iPhones sammelt, sollten Sie folgende Schritte unternehmen:

Schalten Sie Ihr iPhone aus. Dies verhindert, dass elektrische Geräte in der Feuchtigkeit zirkulieren und Kurzschlüsse verursachen. Entfernen Sie die SIM-Karte und den SIM-Kartenhalter. Dadurch wird der Luftstrom zwischen dem Inneren und Äußeren des iPhones verbessert. Lassen Sie Ihr iPhone an einem trockenen, warmen Ort liegen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da dies die Feuchtigkeit nur verschlimmern kann. Überprüfen Sie nach einigen Stunden, ob die Feuchtigkeit verschwunden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie versuchen, die Feuchtigkeit mit einem Tropfen Isopropylalkohol zu entfernen (nur für Pofis).

Halten Sie sich von folgenden Maßnahmen fern:

Verwenden Sie keinen Föhn oder eine andere Wärmequelle, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Dies kann das Glas der Kameralinse beschädigen.

Dies kann das Glas der Kameralinse beschädigen. Verwenden Sie keine Mikrowelle oder andere Haushaltsgeräte, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Dies kann das Innere Ihres iPhones beschädigen.

Wenn die Feuchtigkeit nach einigen Tagen nicht verschwunden ist, sollten Sie Ihr iPhone zu einem autorisierten Apple-Servicepartner bringen.

Im einfachsten Fall ist Feuchtigkeit in der Kamera-Linse ein Garantiefall

Apple gibt auf alle iPhone eine einjährige eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt alle Herstellungsfehler ab, die innerhalb eines Jahres nach dem Kauf auftreten. Dazu gehören beispielsweise Defekte an Display, Kamera, Akku oder Prozessor.

Die Garantie gilt für alle iPhone, die in Deutschland verkauft wurden, unabhängig davon, wo sie gekauft wurden. Apple bietet auch einen Care-Plan an, der die Garantie um zwei Jahre verlängert. Der Care-Plan kostet 129 Euro für ein iPhone 13 und 99 Euro für ein iPhone SE (3. Generation).

Was ist in der Garantie enthalten?

Die eingeschränkte Garantie von Apple deckt alle Herstellungsfehler ab, die innerhalb eines Jahres nach dem Kauf auftreten. Dazu gehören beispielsweise Defekte an:

Display

Kamera

Akku

Prozessor

Tastatur

Touchscreen

Lautsprecher

Mikrofon

Kopfhöreranschluss

Lightning-Anschluss

WLAN

Bluetooth

GPS

Mobilfunk

Was ist nicht in der Garantie enthalten?

Die eingeschränkte Garantie von Apple deckt nicht ab:

Schäden durch unsachgemäße Verwendung, wie z. B. durch Sturz, Wasserschaden oder Überhitzung

Schäden durch Dritte, wie z. B. durch Reparaturen durch nicht autorisierte Servicepartner

Schäden durch normale Abnutzung, wie z. B. Kratzer am Display

Wie kann man seine Garantieansprüche geltend machen?

Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, sollten Sie sich an einen autorisierten Apple-Servicepartner wenden. Sie können einen Servicepartner in Ihrer Nähe auf der Apple-Website finden. Um Ihren Anspruch geltend zu machen, benötigen Sie den Kaufbeleg und das iPhone selbst. Apple wird Ihr iPhone dann kostenlos reparieren oder ersetzen, wenn es sich um einen Herstellungsfehler handelt.

