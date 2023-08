[gelöst] iPhone: Wasser und Feuchtigkeit im Lautsprecher einfach entfernen

[gelöst] iPhone: Feuchtigkeit im Lautsprecher einfach entfernen – Feuchtigkeit und Wasser im Lautsprecher der neueren iPhone Modelle sollte kein größeres Problem mehr sein, denn die Modelle sind inzwischen wasserdicht und sollten daher auch mit Wasser in diesen Bereich keine Schwierigkeiten haben. Dennoch kann das verdunstende Wasser Rückstände hinterlassen und das Klangbild verändern, daher kann es nicht schaden, die Lautsprecher-Bereiche zu reinigen und Feuchtigkeit bzw. Wasser zu entfernen. Das geht auch recht einfach, in dem man den Lautsprecher auf eine bestimmte Frequenz einstellt und so mit Schall das Wasser aus dem Lautsprecher drückt.

VIDEO: Wasser im Lautsprecher – diese Frequenz kann das iPhone retten

Das Zauberwort an der Stelle sind hier 165 Hz. Mit dieser Frequenz kann man recht gut Rückstände aus dem Lautsprecher pusten und damit bekommt man auch Wasser und Reste von Feuchtigkeit aus dem Lautsprecher. Allerdings kann man dies nicht einfach so einstellen, da einen Frequenzsteuerung direkt am iPhone nicht verfügbar ist.

Allerdings gibt es dafür App. Beispielsweise kann man über die Sonic-App die Frequenzen des Lautsprechers sehr präzise ansteuern und die App ist kostenfrei im App Store verfügbar. Man kann sie sich einfach über diesen Link installieren.

Danach sollte man die Lautstärke hochdrehen und in der App 165 Hz auswählen und dann auf tippen. Es hilft dazu, die Frequenz leicht zu variieren und zwischen 160 bis 170 Hz hin und her zu wechseln, damit man eventuell andere Verschmutzungen mit entfernt. Man sollte dabei dann sehen, wie das Wasser aus dem Lautsprecher gedrückt wird und kann es einfach mit einem Reinigungstuch entfernen. Das macht man so lange, bis keine Flüssigkeit mehr aus dem Lautsprecher gedrückt wird. Man kann dies auch beim iPad auf die gleiche Weise durchführen.

Danach kann man die App wieder deinstallieren oder für spätere Reinigungen auf dem Gerät lassen, denn es kann sich lohnen, ab und an zu prüfen, ob vielleicht erneut Flüssigkeit aus dem Lautsprecher gedrückt wird.

