Samsung Galaxy Buds FE aufgetaucht – In Südkorea sind neue Galaxy Buds mit der Modell-Nummer SM-R400N aufgetaucht. Eine 4 in der Modellreihe gab es bisher noch nicht, daher scheint Samsung hier an einer neuen Modellvariante zu arbeiten, die eine Ergänzung zur Produkpalette darstellt. Wahrscheinlich handelt es sich um etwas günstigere Versionen der Galaxy Buds 2 pro – möglicherweise um die Galaxy Buds FE. Sicher ist diese Benennung aber noch nicht, da in der Zertifizierung neben der Modellnummer noch kein Name für die neuen Modelle genannt wurde.

Bei GoAndroid schreibt man dazu:

Der koreanische Riese arbeitet offenbar an neuen Galaxy Earbuds mit der Modellnummer SM-R400N, da diese bei NRRA Korea eingetroffen sind. Eine neue Auflistung erschien einen Tag, nachdem ein Bericht aufgetaucht war, in dem dasselbe Gerät zitiert und einige Aussichten für die Ohrhörer beschrieben wurden. Die Auflistung bestätigt, dass die Galaxy Buds (SM-R400N) in Arbeit sind und voraussichtlich in den kommenden Monaten auf den Markt kommen.Neue Samsung Galaxy Buds (SM-R400N) erscheinen auf NRRA KoreaSehenswert: Samsung Galaxy Buds2 Pro wird bald Enhanced Ambient Sound bieten, um Menschen mit Hörbehinderung zu helfen. Samsung wird voraussichtlich den neuen Nachfolger der Galaxy Buds 2 Pro auf den Markt bringen, aber wie aus früheren Leaks hervorgeht, wird es eine Lite-Version sein. Wenn man bedenkt, dass die Modellnummer der Galaxy Buds 2 Pro mit SM-R5xx beginnt, scheinen die neuen kabellosen Ohrhörer mit der Modellnummer SM-R400N die preisgünstigere Version zu sein. Der Bericht nennt es auch die Buds 2+ oder Buds FE oder etwas, das zum Namensschema des Unternehmens passt. Das Muster scheint mit der Markteinführungszeit von Low-End-Buds recht vertraut zu sein, da Samsung ein solches Wearable normalerweise vor der Markteinführung der nächsten Buds-Version ankündigt.

Es scheint aber bereits sicher, dass es sich noch nicht um die 3er Reihe der Galaxy Buds handelt und unter der Modellnummer SM-R400N daher nicht die neuen Galaxy Buds 3 oder Buds 3 pro stehen.

BILD: Galaxy Buds 2 pro