Huawei arbeitet an eigenen Chip-Fertigungsstätten – Huawei ist von moderner Chip-Technologie durch das US Embargo gegen das Unternehmen abgeschnitten und das macht sich beispielsweise bei den Smartphones durch fehlende 5G Technik bemerkbar. Das Huawei P60 hat beispielsweise nur eine 4G Version des aktuellen Snapdragon 8 Prozessors bekommen. Auch beim Huawei P70 wird dies so erwartet.

Das Unternehmen scheint nun aber daran zu arbeiten, eigene Chips selbst herstellen zu wollen und baut dazu in China wohl gerade mehrere Halbleiterfabriken auf, die zukünftig eigene Kirin Chips mit 5G Technik herstellen können. Insgesamt ist von 5 Werken dieser Form die Rede.

Bei Bloomberg schreibt man dazu:

Der führende Verband globaler Chiphersteller warnt davor, dass Huawei Technologies Co. eine Reihe geheimer Halbleiterfabriken in ganz China aufbaut, ein Schattenfertigungsnetzwerk, das es dem auf der schwarzen Liste stehenden Unternehmen ermöglichen würde, US-Sanktionen zu umgehen und die Technologieambitionen des Landes voranzutreiben. Huawei, ein umstrittener Hersteller von Telekommunikationsgeräten, der im Mittelpunkt der Spannungen zwischen den USA und China steht, ist letztes Jahr in die Chipproduktion eingestiegen und erhält nach Angaben der in Washington ansässigen Semiconductor Industry schätzungsweise 30 Milliarden US-Dollar an staatlichen Fördermitteln von der Regierung und seiner Heimatstadt Shenzhen Verband. Sie habe mindestens zwei bestehende Werke erworben und baue mindestens drei weitere, sagte die Gruppe in einer Präsentation vor ihren Mitgliedern, die Bloomberg vorliegen habe.

Letztendlich ist der Schritt für Huawei natürlich nur logisch. Wenn man auf dem Weltmarkt keine passende Technik mehr kaufen kann bzw. darf, dann muss man sich passende SoC selbst herstellen. Für die USA ist dies aber natürlich eine deutlich Bedrohung – Huawei hat unter Umständen in absehbarer Zeit wieder Zugriff auf moderne Chiptechnik und muss diese dann gar nicht mehr in den USA einkaufen, sondern kann sie selbst herstellen. Es bleibt daher abzuwarten, wie die US Regierung damit umgehen wird.