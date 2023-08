Google Call Screening – Spammer hassen dieses System – Das Handy ist für die meisten Nutzer eine wichtige Kommunikationszentrale und leider haben auch Spammer und Betrüger mittlerweile diesen Zugang entdeckt und nutzen Rufnummern (die meistens aus Hacks von großen Datenbanken stammen) für Fake-Anrufe, Ping-Call oder gleich komplett automatisierte Anrufe. Ziel ist es dann meistens, an Zahlungsdaten von Nutzer zu kommen oder zusätzliche persönliche Daten abzugreifen und nachfolgende Betrugsversuche (etwa Schockanrufe) erfolgreicher zu machen.

Android bietet mittlerweile selbst oder über Apps eine recht gute Spam-Erkennung, so dass viele solche Fake-Calls bereits mit einem Warnhinweis beim Nutzer ankommen. Leider klappt das aber nicht immer und so sind sich Nutzer ab und an immer noch unsicher, ob eine unbekannte Rufnummer ein wichtiger Call oder doch nur Spam ist.

Dafür bietet Google bei den Pixel Modellen nun eine interessante neue Funktion: das sogenannten Call Screening. Damit kann man den Google Assistant bei Anrufen, die man nicht kennt, nachfragen lassen, was der Anrufer möchte. Man muss also nicht selbst den Anruf annehmen (und dabei eventuell Daten weitergeben), sondern kann das den Google Asssitant machen lassen. Die Antworten bekommt man dann in Textform angezeigt.

Google schreibt selbst dazu:

Mit der Funktion „Anruf-Filter“ können Sie herausfinden, wer anruft und warum – und das bereits, bevor Sie einen Anruf annehmen. Für die Funktion „Anruf-Filter“ werden keine mobilen Daten oder das WLAN verwendet. Wenn Anrufe allerdings von Google Assistant entgegengenommen werden, fallen Gebühren bei Ihrem Mobilfunkanbieter an.

Vor allem bei Robo-Calls ist dies eine richtig gute Funktion, denn man kontert hier die automatischne Anrufe (angebliche von Interpol) mit einer eigenen automatischen Anruf-Annahme. In den USA und Kanada funktioniert das sogar bereits komplett automatisch, in Deutschland muss man den Anrufen noch manuell auf Überprüfen stellen.

Google erklärt die FUnktionsweise des Systemes wie folgt:

Beim Call Screening wird ein Anruf mit den auf Ihrem Smartphone gespeicherten Kontakten abgeglichen, um festzustellen, ob er geprüft werden soll. Wenn Sie nicht möchten, dass eine Nummer geprüft wird, speichern Sie sie als Kontakt.

Ihr Smartphone kann automatisierte Anrufe und Spamanrufe mit Nummern in der Spamdatenbank von Google abgleichen, aber es werden nicht alle Spamanrufe und automatisierten Anrufe erkannt.

Wenn Call Screening aktiviert ist, werden keine Informationen zu dem geprüften Anruf in Ihrem Google-Konto, auf der Seite “Google Assistant-Aktivitäten” oder in den Web- App-Aktivitäten gespeichert.

Wenn Sie eine Anrufweiterleitung verwenden, sollten Sie die automatische Anrufprüfung nicht aktivieren. Geprüfte Anrufe werden nicht weitergeleitet.

Google Assistant kann beim Call Screening mitunter nicht immer vollständig verstehen, was ein Anrufer gesagt hat.

Nach unseren Erfahrungen mit dem Dienst ist dies für Spammer ein absolutes Problem. Spam-Nummern legen in der Regel sofort auf, wenn man Call Screening aktiviert und man kann damit also sehr zuverlässig sinnvolle Anrufe heraus filtern. Aktuell scheint diese Funktion aber leider nur bei den Pixel Modellen vorhanden zu sein – andere Nutzer müssen weiter auf Rufnummer-Sperre und Apps gegen Spam Anrufe setzen.

Video: Google Call Screening in der Praxis

