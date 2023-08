Galaxy Watch 7 soll MicroLED-Display bekommen – Es gibt erste Hinweise, was Samsung bei den neuen Galaxy Watch 7 im kommenden Jahr plant und wenn die ersten Informationen stimmen, setzt das Unternehmen auf ein Update beim Display. Statt AMOLED Display soll es in Zukunft MicroLED Display geben. Diese waren bisher in der Regel noch zu teuer, mittlerweile scheint sich der Preis aber so weit abgesenkt zu haben, dass der Einsatz bei Smartwatches möglich ist.

Vorteile von MicroLED-Displays gegenüber OLED-Displays:

Besserer Kontrast: MicroLED-Displays haben einen nahezu unbegrenzten Kontrast, da jedes Pixel einzeln ein- und ausgeschaltet werden kann. OLED-Displays hingegen haben einen theoretischen Kontrast von 1:∞, der jedoch in der Praxis durch den sogenannten Blooming, also das Ausleuchten umliegender Pixel, begrenzt wird.

Höhere Helligkeit: MicroLED-Displays können heller als OLED-Displays sein. Das ist vor allem bei HDR-Inhalten wichtig, bei denen ein hohes Maß an Helligkeit und Kontrast erforderlich ist.

Längere Lebensdauer: MicroLED-Displays haben eine deutlich längere Lebensdauer als OLED-Displays. OLED-Displays können nach längerer Nutzung zu Burn-In-Effekten neigen, bei denen sich das Bild eines statischen Elements auf dem Bildschirm einbrennen kann.

Nachteile von MicroLED-Displays gegenüber OLED-Displays:

Hoher Preis: MicroLED-Displays sind derzeit noch deutlich teurer als OLED-Displays. Dies liegt an den hohen Produktionskosten für die Herstellung der winzigen Leuchtdioden.

Geringerer Betrachtungswinkel: MicroLED-Displays haben einen geringeren Betrachtungswinkel als OLED-Displays. Das bedeutet, dass die Bildqualität bei seitlichem Blickwinkel abnimmt.

Insgesamt sind MicroLED-Displays die überlegene Technologie, wenn es um Bildqualität geht. Allerdings sind sie derzeit noch deutlich teurer und haben einen geringeren Betrachtungswinkel als OLED-Displays. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und der sinkenden Produktionskosten werden MicroLED-Displays in Zukunft jedoch immer beliebter werden.

BILD Galaxy Watch 6