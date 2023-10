iPhone von der iCloud abmelden – so geht es – iCloud ist ein Cloud-Dienst von Apple, mit dem Nutzer Daten auf allen eigenen Apple-Geräten synchronisieren können. Dazu gehören Fotos, Videos, Kontakte, Kalender, Notizen, Erinnerungen, Mail und Einstellungen.

iCloud ist kostenlos für alle Apple-Geräte mit iOS 5 oder neuer, macOS Lion oder neuer und Windows 7 oder neuer. Daher wird der Dienst gerne genutzt.Man kann für mehr Speicherplatz bezahlen, wenn man mehr als 5 GB benötigt.

Es gibt aber durchaus auch Fälle, in denen es wichtig sein kann, die Verbindung zu iCloud zu lösen und ein Gerät von der Cloud abzumelden. Vor allem wenn man das iPhone oder iPad weiter geben möchte, ist dies wichtig, da sonst immer der Zugriff auf die iCloud benötigt wird, wenn der neue Benutzer das Gerät nutzen möchte.

Daher wollen wir an dieser Stelle zeigen, wie man die Verbindung von iPhone oder iPad zur iCloud trennt und wie man die Geräte daher von der iCoud abmeldet.

Wann kann es wichtig sein, das iPhone bei der iCloud abzumelden?

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen es sinnvoll sein kann, ein iPhone von der Cloud abzumelden. Dazu gehören:

Wenn Sie Ihr iPhone verkaufen oder weitergeben möchten: Wenn Sie Ihr iPhone verkaufen oder weitergeben möchten, ist es wichtig, es von der Cloud abzumelden. Dadurch wird verhindert, dass der neue Besitzer Zugriff auf Ihre Daten erhält.

Wenn Sie Ihr iPhone verkaufen oder weitergeben möchten, ist es wichtig, es von der Cloud abzumelden. Dadurch wird verhindert, dass der neue Besitzer Zugriff auf Ihre Daten erhält. Wenn Sie Ihr iPhone zurücksetzen möchten: Wenn Sie Ihr iPhone zurücksetzen möchten, müssen Sie es von der Cloud abmelden. Dadurch wird verhindert, dass Ihre Daten wiederhergestellt werden.

Wenn Sie Ihr iPhone zurücksetzen möchten, müssen Sie es von der Cloud abmelden. Dadurch wird verhindert, dass Ihre Daten wiederhergestellt werden. Wenn Sie Probleme mit der iCloud haben: Wenn Sie Probleme mit der iCloud haben, z. B. wenn Sie nicht auf Ihre Daten zugreifen können, kann es hilfreich sein, Ihr iPhone von der Cloud abzumelden und dann wieder anzumelden.

Wenn Sie Ihr iPhone von der Cloud abmelden, werden alle Daten, die Sie in der iCloud gespeichert haben, von Ihrem iPhone gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten haben, bevor Sie diesen Schritt ausführen.

So meldet man das iPhone von der iCloud ab

Um ein iPhone von der iCloud abzumelden, müssen Sie Folgendes tun:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone. Tippen Sie auf “iCloud”. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “Abmelden”. Geben Sie Ihr Passwort ein und tippen Sie auf “Deaktivieren”.

Wenn Sie Ihr iPhone von der iCloud abmelden, werden alle Daten, die Sie in der iCloud gespeichert haben, von Ihrem iPhone gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten haben, bevor Sie diesen Schritt ausführen. Nachdem Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellt haben, können Sie Ihr iPhone von der iCloud abmelden.

Schritte im Detail:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone. Tippen Sie auf “iCloud”. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf “Abmelden”. Geben Sie Ihr Passwort ein und tippen Sie auf “Deaktivieren”. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre Daten zu löschen, tippen Sie auf “Daten löschen”. Wenn Sie aufgefordert werden, Ihr iPhone zu suchen, tippen Sie auf “Nein”.

Ihr iPhone ist nun von der iCloud abgemeldet.

VIDEO iCloud abmelden – so einfach

iCloud Daten per iTunes sichern

Nach der Abmeldung gibt es keinen Zugriff mehr auf die iCloud Daten, daher sollte man sie vorher extern sichern. Das geht am einfachsten per iTunes. Um iCloud Daten per iTunes zu sichern, müssen Sie Folgendes tun:

Schließen Sie Ihr iPhone oder iPad an Ihren Computer an. Starten Sie iTunes. Klicken Sie auf das Symbol Ihres Geräts. Klicken Sie auf “Übersicht”. Klicken Sie auf “Backup erstellen”.

iTunes erstellt nun eine Sicherungskopie Ihrer iCloud Daten auf Ihrem Computer.

Welche Daten werden gesichert?

iTunes sichert dieselben Daten wie iCloud, zusätzlich zu:

Musik

Filme

TV-Sendungen

Apps

Apps-Daten

Hinweise

Wenn Sie eine Sicherungskopie wiederherstellen, werden alle Daten auf Ihrem Gerät gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie eine aktuelle Sicherungskopie haben.

Wenn Sie eine Sicherungskopie über iTunes wiederherstellen möchten, müssen Sie iTunes schließen, bevor Sie Ihr Gerät neu starten.

Weitere Artikel rund um das iPhone 15

Neue Beiträge zu Apple