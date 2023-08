SimplyChat: Samsung AI soll bereits im September vorgestellt werden – Samsung arbeitet an einer eigenen KI, die wie ChatGPT sehr einfach mit dem Nutzer kommunizieren können soll. Das Unternehmen scheint dabei bereits sehr weit zu sein, denn es gibt Hinweise, dass die neue AI unter dem Namen SimplyChat bereits im September vorgestellt werden soll. Konkret wird der 12. September als Termin genannt – das wäre also in wenigen Tagen.

Bei UDN schreibt man dazu:

Samsung reiht sich in die Riege der aggressiven generativen KI ein und wird voraussichtlich am 12. September ein selbst entwickeltes ChatGPT-ähnliches Tool „Simply Chat“ veröffentlichen. Es wird zunächst innerhalb der Gruppe verwendet und später für die externe Nutzung geöffnet. löst eine neue Welle von Käufen von KI-Servern aus. Quanta (2382) und Wistron, die beiden großen taiwanesischen KI-Giganten, haben große Stimmen, um den Auftrag zu gewinnen, und es wird erwartet, dass auch Lieferketten wie Inventec und Qihong belohnt werden. Die führende Servermarke Dell (Dell) war zuvor nach Taiwan gekommen, um Bestellungen für KI-Server-OEMs und -Komponenten zu verteilen. In diesem Jahr beträgt der Gesamtauftragswert bis zu 100 Milliarden Yuan und soll sich im nächsten Jahr auf über 200 Milliarden Yuan verdoppeln Jahr. Samsung wird nachziehen und nach Taiwan kommen. Mit der Veröffentlichung des Gesetzentwurfs ist die juristische Person optimistisch und wird den entsprechenden kooperativen Fabriken stärkere Impulse verleihen.

Bisher ist noch unklar, was genau die neue AI bei Samsung leisten soll und wie Nutzer davon profitieren können. Es scheint aber fast sicher, dass der bisherige Bixby Bot dadurch abgelöst wird. In Europa und in Deutschland konnte sich das System ohnehin nicht durchsetzen. Ziel wird es wohl mittelfristig sein, die SimplyChat AI komplett auf Samsung Smartphones zu bringen, so dass keine Internet-Verbindung mehr notwendig ist, um diese Technik nutzen zu können. Die Chiphersteller arbeiten derzeit daran, genug Leistung und Lösungen dafür zur Verfügung zu stellen und so wird SimplyChat möglicherweise auf den kommenden Samsung Smartphones mit enthalten sein.

