iPhone 14 pro max schlägt alle andere Modelle 2023 – Die Analysten von OMDIA haben sich die Smartphone Verkaufszahlen im ersten Halbjahr 2023 angeschaut und küren eine klaren Sieger. Das iPhone 14 pro max ist das meistverkaufte Smartphones in den ersten 6 Monaten des Jahres und wurde etwa 26,5 Millionen Mal weltweit verkauft. Auf Platz 2 folgt das iPhone 14 pro mit 21 Millionen verkauften Units und das erste Smartphone, das nicht von Apple kommt, steht auf Platz 5 mit dem Samsung Galaxy A14 mit 12,4 Millionen Units.

Bei OMDIA schreibt man zu den aktuellen Zahlen:

Beim Vergleich der Top-10-Modelle im gleichen Zeitraum des Vorjahres gingen die Auslieferungen des am besten bewerteten Modells für das diesjährige iPhone 14 Pro Max um 7,2 Millionen Einheiten zurück. Das iPhone 13 war im vergangenen Jahr mit insgesamt 33,7 Millionen ausgelieferten Einheiten das meistverkaufte Modell. Beim Vergleich derselben Produktreihe wurden jedoch vom iPhone 13 Pro Max, das letztes Jahr den zweiten Platz belegte, 23 Millionen Einheiten ausgeliefert, während sein Nachfolger, das 14 Pro Max, in diesem Jahr 3,5 Millionen Einheiten mehr auslieferte und in der Rangliste um eine Stufe aufstieg. Die Auslieferungen des 14 Pro stiegen im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem 13 Pro, um 6,2 Millionen Einheiten und sein Ranking verbesserte sich um zwei Stufen. Vergleicht man jedoch die Standardmodelle 13 und 14, so gingen die Auslieferungen des 14 in diesem Jahr im Vergleich zum 13 um 17,2 Millionen Einheiten zurück. Der globale Smartphone-Markt verzeichnet ein negatives Wachstum, da der Markt im mittleren bis unteren Preissegment aufgrund der wirtschaftlichen Rezession und der Ausweitung des Marktes für gebrauchte Smartphones schrumpft. Andererseits wächst der Premium-Smartphone-Markt stetig, da die Ersatznachfrage für die Premium-Modelle von Apple weiterhin solide ist. Darüber hinaus nehmen die Verkaufszahlen und der Anteil von High-End-Modellen wie Pro und Max in der iPhone-Serie von Apple weiter zu, da Apple als Premium-Smartphone immer beliebter wird, insbesondere in Schwellenländern.

Im Vergleich zum Vorjahr merkt man an den Zahlen aber auch, dass Apple durchaus unter den schlechten Verkaufszahlen im Smartphone Bereich generell leidet. Mit den 3 besten Smartphones hat Apple im letzten Jahr in den ersten 6 Monaten 71,5 Millionen Stück verkauft. In diesem Jahren kamen die besten 3 Apple Modelle nur noch auf 64 Millionen Units. Allerdings verkauften sich vor allem die teureren Modelle besser, daher ist der Umsatz nicht dramatisch zurück gegangen.

