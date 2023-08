Counterpoint: Smartwatch Verkäufe ziehen wieder an – Im dritten Quartal 2023 steigt die Kauflaune der Kunden wieder. Die Analysten von Counterpoint haben sich speziell die Smartwatch Verkäufe weltweit angesehen und kommen für das 3. Quartal 2023 auf ein Wachstum von 11 Prozent im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Allerdings sind es vor allem die extrem günstigen Smartwatch unter 50 Dollar in Indien, die dieses Wachstum pushen. In anderen Märkten sieht es nicht ganz so gut aus.

Das Unternehmen schreibt konkret:

Laut dem kürzlich von Counterpoint Research veröffentlichten Global Smartwatch Model Tracker stiegen die weltweiten Smartwatch-Lieferungen im zweiten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 11 %, nachdem sie sowohl im vierten Quartal 2022 als auch im ersten Quartal 2023 zurückgegangen waren. Indiens Lieferungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 70 % und waren der Hauptgrund für die Erholung des Weltmarkts. Auch der chinesische Markt verzeichnete einen leichten Anstieg. Darüber hinaus war eine Verschiebung in der Wettbewerbslandschaft erkennbar, da Huawei hinsichtlich des globalen Marktanteils auf den zweiten Platz aufstieg. Forschungsanalyst Woojin Son sagte: „Huawei verzeichnete im zweiten Quartal 2023 ein beeindruckendes Wachstum und sicherte sich zum ersten Mal seit zwei Jahren den zweiten Platz bei den vierteljährlichen Lieferungen.“ Das Wachstum der führenden chinesischen Marke stagnierte einige Zeit aufgrund von Technologiesanktionen und einer Abschwächung des Inlandsmarktes. Obwohl die Erholung des chinesischen Marktes verhalten blieb, drängte Huawei im zweiten Quartal aggressiv neue Flaggschiffprodukte wie die Watch-4-Serie auf den Markt und erzielte die höchsten vierteljährlichen Auslieferungen seit 2020. Huawei scheint entschlossen zu sein, wieder auf den Markt zu kommen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Dynamik effektiv auf andere Sektoren wie Smartphones übertragen lässt.“

Die Zuwächse sind aber sehr unterschiedlich verteilt. Apple kann deutlich zulegen, während Samsung Marktanteile verliert. Huawei kann ebenfalls zusätzliche Marktanteile erobern und vor allem in China bei den teuren Smartwatch Modellen punkten.

Weitere Artikel rund um die Apple Watch

Mehr Artikel rund um Apple