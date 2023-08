Samsung: Galaxy A14 ist meistverkauftes Smartphones des Unternehmens – Auf den ersten Blick sehen die Verkaufszahlen der OMDIA Analysten nicht gut aus. Im ersten halbejn Jahr 2022 hat Samsung 16,2 Millionen Galaxy A13 verkauft, im ersten halben Jahr 2023 nur 12,4 Millionen Galaxy A14. Allerdings gibt es in diesem Jahr auch die Galaxy A14 5G Modelle die extra ausgeweisen wurden. Diese wurden auch nochmal 9 Millionen Mal verkauft, so dass die gesamte A14 Serie auf 21,4 Millionen verkaufte Smartphones in den ersten 6 Monaten von 2023 gekommen ist.

Das Samsung Galaxy A14 (5G) ist damit nicht nur das meistverkaufte Smartphones bei Samsung im ersten Halbjahr 2023, sondern belegt insgesamt im Ranking dann sogar den zweiten Platz – noch vor dem iPhone 14 pro. Nur an die extrem starken Verkaufszahlen des iPhone 14 pro max reicht es nicht heran.

Auch die Verkaufszahlen der anderen A-Modelle sind stark und Galaxy A54 und auch Galaxy A34 verkaufen sich jeweils 8,8 bzw. 7,1 Millionen Mal.

An der Stelle sieht man aber bereits wie unterschiedlich Samsung und Apple im Smartphone Bereich aufgestellt sind. Bei Apple ist es das teuerste Smartphone, das am meisten gekauft wird, bei Samsung ist es eines der günstigsten Modelle, das die Verkaufszahlen anführt. Das schlägt sich dann natürlich auch deutlich bei Umsatz und Gewinn nieder. Die Gewinn sind vor allem bei den Topmodellen hoch und daher kann Apple immer solide Gewinne einfahren. Samsung liegt ebenfalls im Plus aber unter dem Strich bleibt weniger übrig als bei Apple.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist das Smartphone von Samsung mit den zweitbesten Verkaufszahlen. Die Modelle lagen bei 9,6 Millionen Stück und damit nur leicht unter den Zahlen der Galaxy S22 ultra im letzten Jahr. Samsung kann also trotz eher schwieriger Marktlage durchaus bei den Verkäufen punkten.

