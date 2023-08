Apple Event findet offiziell am 12. September statt – Apple hat es offiziell gemacht und lädt zum 12. September zum nächsten Event ein. Dabei werden wieder die neuen iPhone 15 für dieses Jahr präsentiert und wohl auch weitere Technik wie die Apple Watch 9.

In Deutschland wird es die Übertragung zum Event am 19 Uhr am 12. September geben und man wird den Livestream sowohl direkt auf apple.com als auch in der Apple TV App sehen können.

Wie immer verrät die Einladung zum Event noch recht wenig zur neuen Technik, die Apple präsentieren wird. Auch der Claim “Wonderlust” für dieses Jahr bleibt vage hinsichtlich eventueller Neuerungen. Das Logo sagt allerdings bereits mehr als. Die Farben Blau und Grau im Logo könnten mit etwas Fantasie auf die neuen Farben des iPhone 15 hindeuten. Hier wurde bereits im Vorfeld geleakt, dass Apple neue Farben einsetzen wird und es wohl eine Varianten in Blau und Grau der neuen Modelle geben wird. Dazu erinnert das Logo an Staub und das könnte ein Hinweis auf Titanium-Pulver sein. Immerhin soll Apple in diesem auch auf Rahmen aus Titanium setzen und gibt gibt mit dem Logo bereits einen kleinen Teaser darauf.

