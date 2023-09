Sony Xperia 5 V: Nächstes Smartphone mit Exmor T HighEnd Kamera-Sensor – Sony hat auf der IFA 2023 in Berlin ein neues Oberklasse-Smartphone vorgestellt. Das Xperia V ist dabei wieder ein Kamera-Handy für den professionellen Bereich und punktet vor allem mit dem Exmor T for Mobile Kamera-Sensor und der HighEnd Kamera ab Bord.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Sony präsentiert mit dem Xperia 5 V das neueste Smartphone in der Oberklasse. Ausgestattet mit dem Next-Gen Kamerasensor Exmor T for Mobile, bietet das Xperia 5 V ein perfektes Point-and-Shoot-Erlebnis und macht jede Aufnahme zu einem Meisterwerk. Merkmale wie ein innovativer, KI-basierter Porträt-Mode oder Farbvoreinstellungen, mit denen die Nutzer*innen die gewünschte Stimmung oder Atmosphäre erzeugen können, ermöglichen ein breites Spektrum von Aufnahmen. Das Xperia 5 V macht sich aber nicht nur beim Fotografieren und Aufnehmen von Videos stark: Auch Musikhören und Videos anschauen wird mit dem neuen Smartphone zum Genuss. Dafür sorgen ein herausragendesOLED Display, die Front-Stereo-Lautsprecher sowie fortschrittliche Technologien, die das Seh- und Hörerlebnis auf ein neues Level heben.

Darüber hinaus wurde beim Xperia 5 V auch die Akkuleistung verbessert: Selbst nach ganztägiger aktiver Nutzung verbleiben noch mehr als 50 Prozent Restkapazitä]. So gibt dieses Premium-Smartphone den Nutzer*innen die Gewähr, unterwegs den ganzen Tag Inhalte aufnehmen, bearbeiten und ansehen zu können.