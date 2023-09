[GELÖST] Apple Fehlermeldung: “Deine letzte Paypal Transaktion wurde abgelehnt” – Apple iPhone und iPad lassen sich in der Regel sehr einfach mit Paypal koppeln und dann kann man Zahlung für Apps oder auch In-App Käufe sehr einfach über Paypal abrechnen lassen. Das klappt in der Regel auch sehr gut, aber ab und an gibt es Probleme und dann ist es nicht ganz einfach, die Zahlungen wieder herzustellen und die Abrechnung über Paypal wieder in Gang zu bringen.

Im Apple Forum finden sich gleich mehrere solcher Anfragen:

Paypal Zahlung wird abgelehnt. – leider kann ich meine Zahlung per Paypal meiner Apple ID nicht mehr hinterlegen. Es heißt ich solle mich n Paypal wenden, weiß aber nicht genau es zu tun ist.

oder

Fehlermeldung “Deine letzte Paypal-Transaktion wurde abgelehnt” – Hallo ich wuerde gerne mit paypal zahlen doch da kommt immer eine meldung wo drin steht “Deine letzte Paypal-Transaktion wurde abgeleht. Aendere deine Zahlungsdaten (oder rufe, falls notwenig, die Website von PayPal auf). ” ich habe alles versucht ich kann immer noch nicht bezahlen was soll ich tun?

Apple Fehlermeldung: “Deine letzte Paypal Transaktion wurde abgelehnt” – das steckt dahinter

Diese Fehlermeldung tritt in der Regel auf, wenn eine zahlung durch Apple nicht korrekt durchgeführt werden konnte. Das kann passieren, wenn man ein Abo abschließt und es bei Paypal kündigt, aber nicht bei Apple. Dann versucht das Unternehmen die Zahlung durchzuführen, aber Paypal gibt die Transaktion nicht frei. Auch bei Ratenzahlungen kann dies auftreten.

In diesem Fall kann es sein, dass eine Rechnung noch offen ist. Diese muss man dann erst begleichen, bevor weitere Zahlungen durchgeführt werden können. Apple schreibt dazu in den FAQ:

Wenn diese Meldungen angezeigt werden, kannst du möglicherweise keine Käufe tätigen, keine kostenlosen Apps laden oder keine Abonnements verwenden. Um dieses Problem zu beheben, musst du deine Zahlungsmethode ändern. Falls du deine Zahlungsmethode nicht ändern kannst, kannst du eine Geschenkkarte einlösen und mit diesem Guthaben dann unbezahlte Bestellungen bezahlen. Füge eine gültige neue Zahlungsmethode hinzu, und entferne anschließend die alte Zahlungsmethode. Wenn es ausstehende Zahlungen gibt, wird die neue Zahlungsmethode automatisch damit belastet. Nachdem die ausstehenden Zahlungen beglichen wurden, kannst du wieder Käufe tätigen und Abonnements verwenden.

Grundsätzlich sollte man dazu prüfen, ob noch Abos bei Apple vorhanden sind. Wie das geht, haben wir hier zusammengestellt: Abos bei iPhone und iPad prüfen

Man kann auch mit einer Guthabenkarten neues Guthaben aufladen und dann im App Store damit bezahlen. Grundsätzlich ist es dabei egal, wie man die offene Transaktion bezahlt, so lange diese beglichen wird. Danach kann man die Zahlungsmöglichkeit in der Regel wieder nutzen und die Abrechnung per Payal steht wieder zur Verfügung. Einige Nutzer berichten aber auch, dass sie erst den Paypal Account entkoppeln mussen und dann neu verknüpfen, bevor Apple die Zahlungen wieder zugelassen hat.

Apple: Diese Zahlungsmöglichkeiten werden unterstützt

Apple bietet für den App Store folgende Zahlungsmöglichkeiten an:

Die folgenden Zahlungsmöglichkeiten sind in Deutschland verfügbar:

Um eine Zahlungsmethode in Ihrem Apple-ID-Konto hinzuzufügen, öffnen Sie die App “Einstellungen” auf Ihrem iPhone oder iPad und tippen Sie auf Ihren Namen. Tippen Sie dann auf “Medien & Käufe” und dann auf “Account anzeigen”. Tippen Sie auf “Zahlungen verwalten” und dann auf “Zahlungsmethode hinzufügen”.

Um eine Zahlung im App Store zu tätigen, öffnen Sie die App, in der Sie etwas kaufen möchten. Tippen Sie auf den Preis oder die Schaltfläche “Kaufen”. Geben Sie Ihre Zahlungsinformationen ein und tippen Sie dann auf “Kaufen”.

Hier sind einige weitere Details zu den einzelnen Zahlungsmöglichkeiten:

Apple Pay: Apple Pay ist ein kontaktloses Zahlungssystem, mit dem Sie mit Ihrem iPhone, iPad oder Apple Watch bezahlen können. Um Apple Pay zu verwenden, müssen Sie Ihre Kreditkarte oder Debitkarte in Ihre Apple-ID-Wallet hinzufügen. Sobald Sie Ihre Karte hinzugefügt haben, können Sie mit Ihrem iPhone, iPad oder Apple Watch bei teilnehmenden Händlern bezahlen.

Kreditkarte: Sie können Ihre Kreditkarte verwenden, um im App Store zu bezahlen. Um eine Kreditkarte hinzuzufügen, öffnen Sie die App “Einstellungen” auf Ihrem iPhone oder iPad und tippen Sie auf Ihren Namen. Tippen Sie dann auf “Medien & Käufe” und dann auf “Account anzeigen”. Tippen Sie auf “Zahlungen verwalten” und dann auf “Zahlungsmethode hinzufügen”. Geben Sie die Details Ihrer Kreditkarte ein und tippen Sie dann auf “Weiter”. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Karte zu verifizieren.

PayPal: Sie können PayPal verwenden, um im App Store zu bezahlen. Um PayPal hinzuzufügen, öffnen Sie die App “Einstellungen” auf Ihrem iPhone oder iPad und tippen Sie auf Ihren Namen. Tippen Sie dann auf “Medien & Käufe” und dann auf “Account anzeigen”. Tippen Sie auf “Zahlungen verwalten” und dann auf “Zahlungsmethode hinzufügen”. Wählen Sie “PayPal” und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Apple Gift Card: Sie können eine Apple Gift Card verwenden, um im App Store zu bezahlen. Apple Gift Cards können in Geschäften oder online gekauft werden. Um eine Apple Gift Card einzulösen, öffnen Sie die App “Einstellungen” auf Ihrem iPhone oder iPad und tippen Sie auf Ihren Namen. Tippen Sie dann auf “Medien & Käufe” und dann auf “Account anzeigen”. Tippen Sie auf “Zahlungen verwalten” und dann auf “Guthaben hinzufügen”. Geben Sie den Code Ihrer Apple Gift Card ein und tippen Sie dann auf “Weiter”.

Apple Account-Guthaben: Sie können Ihr Apple Account-Guthaben verwenden, um im App Store zu bezahlen. Sie können Ihr Apple Account-Guthaben aufladen, indem Sie eine Apple Gift Card kaufen oder eine Zahlung mit Kreditkarte, PayPal oder Apple Pay vornehmen. Um Ihr Apple Account-Guthaben zu verwenden, öffnen Sie die App “Einstellungen” auf Ihrem iPhone oder iPad und tippen Sie auf Ihren Namen. Tippen Sie dann auf “Medien & Käufe” und dann auf “Account anzeigen”. Tippen Sie auf “Zahlungen verwalten” und dann auf “Guthaben verwenden”.

