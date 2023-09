Neuer Nothing-Akku mit fast 5.000mAh aufgetaucht – Nothing plant derzeit bereits die neuen Modelle für das kommende Jahr. Bisher ist aber zum Nachfolger des Nothing Phone 2 wenig bekannt und daher ist offen, was genau das Unternehmen mit der dritten Version der eigenen Smartphones vor hat.

In den Datenbanken der Dekra ist aber nun zumindest ein neue Akkuu von Nothing aufgetaucht, der gut zu einem kommenden Modell passende könnte. Der Akku mit der Nummer NT03 wäre damit ein guter Kandidat zum Einsatz in einem möglichen Nothing Phone 3 – bestätigt ist dies aber bisher noch nicht.

Sollte es sich bereits um den Akku der kommenden Nothing Phone 3 Modelle handeln, gäbe es im kommenden Jahr etwas mehr Power. Der Akku hat fast 5.000mAh Leistung und liegt damit über den aktuellen Werte (4,700mAh) der Nothing Phone 2. Konkret gibt es 4,920mAh Leistung für den Akku und das könnte darauf hindeuten, dass Nothing 2024 besonders auf die Ausdauer der Modelle setzt. Es ist aber vielleicht auch ein Hinweis, dass ein besonders energieintensives Feature verbaut wird.

BILD: Nothing Phone 2