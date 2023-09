Samsung plant KI für smarte Haushaltsgeräte – Samsung arbeitet derzeit daran, ein eigenes Sprachmodell unter dem Namen Simply Chat für Smartphones bereit zu stellen, aber auch in anderen Bereichen soll diese Technik Einzug halten. Konkret will man mit dem Tizen RT Betriebssystem einen sprachbasierten Cloud-Dienst auf Basis auf Haushaltsgeräten anbieten. Damit lassen sich einfache Tasks auf mit Sprachsteuerung umsetzen. Wer den Staubsauger-Roboter also starten will, kann dies zukünftig auch mit Sprachbefehl tun.

Bei TENews schreibt man im Original dazu:

Samsung Electronics plant, Tizen, sein Betriebssystem (OS), auf allen Produkten zu installieren, um KI-Haushaltsgeräte zu erweitern. Nach der Anwendung von Tizen auf große Haushaltsgeräte wie Fernseher, Waschmaschinen und Kühlschränke entwickelt und installiert das Unternehmen den leichten Tizen RT für kleine Haushaltsgeräte. Derzeit liegt die Gesamtzahl der Haushaltsgeräte mit Tizen OS bei über 15 Millionen. Bis Ende des Jahres sollen es mehr als 20 Millionen Einheiten sein. Samsung Electronics entwickelt außerdem eine Mikroprozessoreinheit (MPU) mit extrem geringem Stromverbrauch. Ultra-Low-Power-MPUs werden in leichten Haushaltsgeräten installiert, die keine High-End-MPUs erfordern, da keine Bildschirme oder Kameramodule vorhanden sind. Mit anderen Worten: Tizen und MPU werden in allen Haushaltsgeräten installiert, um die Einführung generativer KI-Dienste vorzubereiten. Das generative KI-Haushaltsgerät wird zunächst als sprachbasierter Cloud-Dienst eingeführt, der auf der Samsung-KI-Plattform Bixby basiert. Es ist jedoch bekannt, dass das Niveau nicht auf dem Niveau supergroßer Sprachmodelle wie ChatGPT liegt.

Der letzte Absatz ist wohl entscheidend, denn Bixby ist vor allem bei der Spracherkennung noch sehr weit von den aktuellen Sprachmodellen wie Chat GPT und wohl auch Simply Chat entfernt. Man wird also auch mit dem neuen System nur einfache Befehle ausführen können. Daher scheint diese neuen Entwicklung wohl nur ein Zwischenschritt hin zu der Möglichkeit, tatsächliche generative Sprachmodelle auf smarten Haushaltsgeräten einsetzen zu können.