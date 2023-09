Meta will Premium-Headset als Konkurrenz zu Apple Vision Pro starten – Apple hat mit der Ankündigung des eigenen Vision Pro HGeadsets für einige Bewegung im Markt der VR Geräte gesorgt. Bisher war Meta hier recht unangefochten mit den Quest Modelle unterwegs gewesen und konnte den Bereich weitgehend allein entwickeln. Mit Apple kommt nun ein starker neuer Player und Meta reagiert darauf, in dem man für 2025 wohl ein eigenes Headset im Premium-Bereich unter dem Namen Meta Quest 4 Pro auf den Markt bringen wird. Partner soll dafür dann LG sein.

Im Original heißt es dazu:

Die Marke wurde jedoch durch die Veröffentlichung von Meta Quest 2 für 450.000 Won im Jahr 2020 und Meta Quest Pro für 1,44 Millionen Won im Jahr 2022 vereinheitlicht. Quest 3, das etwa 660.000 Won kostet, wird auf der Meta Connect 2023 veröffentlicht, der jährlichen Veranstaltung von Meta, die im September dieses Jahres stattfindet. Im Jahr 2024 soll ein Low-Cost-Modell unter 200 US-Dollar auf den Markt kommen, im Jahr 2025 soll ein hochpreisiges Modell in einem Joint Venture mit LG Electronics auf den Markt kommen. Insbesondere wird in der Branche davon ausgegangen, dass der Name des gemeinsamen Modells „Meta Quest 4 Pro“ lautet. Das ist die Botschaft, dass es sich um ein High-End-Produkt handelt.